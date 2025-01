Il trailer della stagione 2 di Castlevania: Nocturne ci prepara alla lunga notte

Continua la stagione degli adattamenti videoludici di Netflix, perché Castlevania: Nocturne farà il suo debutto il 16 gennaio 2025 e ce lo ricorda con un trailer a dir poco emozionante.

Ambientata durante la Rivoluzione Francese, Nocturne ha introdotto Richter Belmont, un erede della leggendaria famiglia di cacciatori di vampiri di Castlevania (lo trovate su Amazon), alle prese con una nuova minaccia soprannaturale. Accanto a lui, personaggi come Annette e Maria Renard hanno dato vita a una storia ricca di azione, dramma e momenti epici, sempre fedele allo spirito della saga originale.

I quali torneranno probabilmente anche nella stagione 2 di Castlevania: Nocturne, che promette decisamente faville.

Ecco il trailer:

L’accoglienza della prima stagione è stata calorosa, anche da parte nostra come potete vedere nella recensione che abbiamo pubblicato, con molti che hanno elogiato l’evoluzione dello stile narrativo e la capacità della serie di rendere omaggio ai giochi, pur reinventandoli per un pubblico moderno.

Tra i momenti più iconici della prima stagione, il confronto finale e i richiami alle radici videoludiche del franchise hanno lasciato i fan con il fiato sospeso, speranzosi di una continuazione.

Ora affiancato dal leggendario Alucard, Richter Belmont e la sua banda di cacciatori di vampiri sono impegnati in una disperata corsa contro il tempo. Erzsebet Báthory, il Vampiro Messia che sembra già invincibile, cerca di ottenere il pieno potere della dea Sekhmet per far sprofondare il mondo nell'oscurità infinita e nel terrore.

«Grazie a tutti i fan di Castlevania vecchi e nuovi per la straordinaria risposta e il supporto», hanno dichiarato gli showrunner Clive Bradley e Kevin Kolde in una dichiarazione condivisa nell'annunciare l'arrivo della seconda stagione: «Siamo entusiasti di potervi offrire ancora più Castlevania: Nocturne e il prossimo capitolo dell'ascesa di Richter Belmont.»

La stagione videoludica di Netflix continua, e i prossimi saranno il prossimo progetto di Cyberpunk e la seconda stagione di Tomb Raider, già confermata.