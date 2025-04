Il trailer di GTA 6 ha ottenuto un altro traguardo (non bello)

Oggi, 17 aprile, si raggiunge un traguardo simbolico ma significativo per tutti i fan di Grand Theft Auto: sono passati esattamente 500 giorni dalla pubblicazione del primo – e finora unico – trailer di GTA 6, rilasciato da Rockstar Games il 4 dicembre 2023.

Dopo quel reveal, che ha confermato l'ambientazione a Vice City e la presenza di due protagonisti, tutti si aspettavano un flusso costante di nuove informazioni nel corso del 2025 per il sequel di GTA 5 (che trovate su Amazon).

E invece, silenzio assoluto. Nessun secondo trailer, nessuno screen, nessun dettaglio ufficiale: solo rumor, speculazioni e tanta, tantissima attesa.

L'account X "GTAVI_Countdown" ha segnalato per primo questo importante - ma sicuramente non bellissimo - anniversario, sottolineando come nonostante i mesi trascorsi, Rockstar non abbia condiviso più nulla.

Nemmeno un'immagine. Il silenzio è stato rotto solo da Take-Two, che continua a ribadire la volontà di lanciare il gioco nell’autunno 2025, rafforzata anche dalle recenti dichiarazioni del CEO Strauss Zelnick.

Zelnick ha infatti reso noto senza mezzi termini il marketing vero e proprio inizierà solo verso la fine dell’anno.

Insomma, la soglia dei 500 giorni è stata superata, ma la speranza è che il conto alla rovescia verso il prossimo annuncio non vada troppo oltre. I fan sono pronti, il mondo è pronto. Ora la palla passa a Rockstar, ancora una volta.

E dire che bastava anche solo un’immagine per placare un po’ la fame. Rockstar però ci conosce bene: sa che il silenzio costruisce mito, e che più aspettiamo, più GTA 6 diventa leggenda.

