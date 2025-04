GTA 6 può girare su Switch 2? I fan hanno la risposta

Da quando sono emerse le prime specifiche ufficiali di Nintendo Switch 2, una domanda ha iniziato a tormentare i fan di Grand Theft Auto 6: la nuova console Nintendo sarà abbastanza potente da far girare l’attesissimo titolo Rockstar?

Secondo la maggior parte degli utenti su Reddit, la risposta è un sonoro no. I fan si sono scatenati contro l’ipotesi di un possibile porting del sequel di GTA 5 (che trovate su Amazon) sulla futura console ibrida di Nintendo, ridicolizzando le sue capacità hardware.

«Sul subreddit Nintendo dicevano che è più potente di Series S. Dove sono le prove?» ha commentato l’utente solohack3r.

Un altro utente, Corvo_Attano-, ha rincarato la dose: «A questo punto sono abbastanza sicuro che la memoria di Switch 2 non riuscirebbe nemmeno a contenere GTA 6».

L'idea che una console portatile, per quanto migliorata, possa reggere un gioco sviluppato per PS5 e Xbox Series X/S è oggettivamente difficile da sostenere.

GTA 6 promette di spingere al massimo anche l’hardware delle console di nuova generazione, e se Rockstar ha davvero intenzione di sfruttarne ogni briciola di potenza, è improbabile che possa esistere una versione identica per Switch 2.

Detto ciò, impossibile non è la parola giusta. La nuova console Nintendo, secondo alcuni sviluppatori, sarà in grado di far girare versioni ottimizzate di titoli ambiziosi come Cyberpunk 2077.

Certo, si tratterebbe di versioni molto più leggere, con compromessi grafici e tecnici evidenti, ma con un framerate limitato e una buona dose di ottimizzazione, qualcosa potrebbe anche venire fuori.

Onestamente, l’idea di GTA 6 su Nintendo Switch 2 mi fa sorridere. Non perché sia assurda di per sé, ma perché mi sembra l’ennesima dimostrazione di come l’hype possa superare la logica.

Nintendo non ha mai puntato sulla potenza bruta, ma sull’innovazione e la portabilità. Aspettarsi che una macchina del genere possa competere alla pari con PS5 e Xbox Series X è ingenuo. Se mai dovesse arrivare un porting, sarà una versione ridotta all’osso, magari in cloud, ma di certo non sarà l’esperienza completa.

E forse va anche bene così: ogni piattaforma ha la sua identità, e non tutte devono inseguire le stesse ambizioni tecniche. Nel mentre, avete letto che continua a tenere banco la questione di GTA 6 e il presunto prezzo di 100 euro?