Quando uscirà il Trailer 2 di GTA 6? Take-Two fa chiarezza

Se speravate di poter vedere il secondo trailer di GTA 6 nei prossimi giorni, vi avviso fin da subito che dovrete mettervi il cuore in pace: ci sarà da attendere ancora a lungo prima di rivedere l'attesissima produzione di Rockstar Games in azione.

È ormai passato più di un anno e 3 mesi da quando venne pubblicata la prima presentazione ufficiale: ciò ha lasciato spazio a teorie che spesso sembrano vere e proprie cospirazioni, confermando quanto il pubblico sia assetato di novità.

Ma la domanda che probabilmente vi sarete fatti almeno una volta è ovvia: perché Rockstar ci sta mettendo così tanto tempo a pubblicare un nuovo trailer di GTA 6?

La risposta arriva direttamente da Strauss Zelnick, CEO di Take-Two che ha finalmente deciso di fare chiarezza sulla vicenda: in un'intervista rilasciata al Wall Street Journal e pubblicata su Bloomberg TV (via RockstarINTEL) spiega infatti che è semplicemente cambiata la strategia di marketing.

Rispetto a quanto si faceva in passato, adesso l'azienda ha stabilito di voler aumentare la comunicazione sui suoi titoli in uscita maggiormente a ridosso del lancio vero e proprio:

«L'attesa per questo titolo è forse la più grande che io abbia mai visto per una proprietà d'intrattenimento. [...] Vogliamo mantenere intatta l'attesa e l'entusiasmo. Abbiamo competitor che annunciano le loro programmazioni di lancio con anni di anticipo. Noi abbiamo scoperto che la cosa migliore da fare è realizzare materiale per il marketing quando siamo relativamente vicini alla finestra di lancio, così che da un lato possiamo creare entusiasmo e, dall'altro, bilanciarlo con un livello di attesa mai visto prima. Non riusciamo sempre a farlo nel modo corretto, ma è ciò che cerchiamo di fare».

Le parole di Zelnick sembrano chiarire un aspetto fondamentale: non c'è alcun Trailer 2 di GTA 6 perché, semplicemente, non siamo ancora vicini all'uscita pre-stabilita da Rockstar Games.

Potremo dunque aspettarci di saperne di più sul sequel di GTA V (che potete invece recuperare su Amazon) non appena ci avvicineramo alla data di lancio, purtroppo ad oggi ancora ignota al grande pubblico.

Ovviamente vi terremo aggiornati sulle nostre pagine non appena arriveranno informazioni più certe sulla data di lancio, ma per il momento sarebbe meglio ignorare qualunque possibile teoria sull'arrivo di nuovi trailer.

Di sicuro non siete i soli ad attendere con ansia nuove informazioni: tanti grandi sviluppatori sono pronti a rinviare le proprie uscite per evitare di scontrarsi con GTA 6. Ed effettivamente non è un caso che di molti titoli previsti nel 2025 non sappiamo ancora le date di lancio.