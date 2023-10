Castlevania: Nocturne, la seconda stagione è ufficiale!

Il successo di Castlevania: Nocturne ha convinto Netflix a continuare il racconto di Richter Belmont in versione seriale, con la conferma dell'arrivo della stagione 2 dello show animato.

Mentre per quanto riguarda i videogiochi di Castlevania ci dobbiamo accontentare delle collection pubblicate negli ultimi anni (che trovate anche ) per rivivere quelle avventure, almeno su Netflix il franchise va avanti.

Konami fa spesso tornare la serie in qualche modo, ma raramente nel modo in cui i giocatori sperano per l'amata saga.

Mentre Castlevania: Nocturne si è presentato fin da subito come un prodotto molto interessante, e l'arrivo su Netflix ne ha confermato anche la bontà con il successo del pubblico, che ha portato l'arrivo della seconda stagione.

Ecco il trailer dell'annuncio:

Ovviamente non sappiamo niente della sua uscita, visto che il progetto è attualmente descritto come "in produzione".

«Grazie a tutti i fan di Castlevania vecchi e nuovi per la straordinaria risposta e il supporto», hanno dichiarato gli showrunner Clive Bradley e Kevin Kolde in una dichiarazione condivisa: «Siamo entusiasti di potervi offrire ancora più Castlevania: Nocturne e il prossimo capitolo dell'ascesa di Richter Belmont.»

Sam Deats e Adam Deats condivideranno ancora una volta i compiti di regia, mentre Project 51 Productions e Powerhouse Animation continueranno a produrre per Netflix. Castlevania: Nocturne ha debuttato su Netflix il 28 settembre, con tutti gli episodi pronti per essere vissuti.

Ecco la trama della prima stagione:

Francia, 1792 - Al culmine della Rivoluzione francese, in un angolo remoto della Francia occidentale, l'aristocrazia reazionaria ha stretto un'alleanza con un terrificante Vampiro Messia che promette di "divorare il sole" scatenando un esercito di vampiri e creature della notte per annientare la rivoluzione e schiavizzare l'umanità. La strega dei Caraibi Annette si mette alla ricerca di Richter Belmont, l'ultimo discendente della leggendaria famiglia di cacciatori di vampiri, per fargli capeggiare la resistenza.

Se avete intenzione di guardare la serie magari potrà aiutarvi la nostra recensione di Castlevania: Nocturne, in cui vi abbiamo detto che «la produzione Netflix mette in scena una realizzazione sopraffina, una colonna sonora e un doppiaggio (meglio in lingua inglese) azzeccati e diverse sequenze d'azione che in cuor nostro spiace non aver potuto giocare pad alla mano.»