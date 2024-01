Il Trailer 2 di GTA 6 sarà diverso dal primo, tanto che qualcuno lo ha immaginato

Anche se non abbiamo idea di quando uscirà il Trailer 2 di GTA 6, a quanto pare il fandom è già convinto che sarà estremamente diverso dal primo.

Il primo teaser del sequel di GTA V (che trovate su Amazon) è stato difatti uno degli eventi più importanti del 2023 da poco concluso.

Come saprete, il trailer ha ottenuto un record assoluto su YouTube, lasciando ben sperare sul secondo.

Ora, nonostante il cosiddetto Trailer 2 di GTA 6 non sarebbe proprio dietro l'angolo, ciò non ha impedito ai fan di discuterne.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, secondo gli appassionati il secondo trailer di GTA 6 sarà completamente diverso dal primo, tanto che i fan stanno già ipotizzando quali nuovi contenuti mostrerà.

Tale "MrGrubbycuddles" prevede che il tono del nuovo video sarà completamente diverso da quello del primo e si è spinto fino a scrivere un'intera "sceneggiatura" come concept.

Viene descritta come "l'esatto opposto" del trailer di Lucia e si concentrerà sulla vita di Jason prima che i due si dirigano insieme verso lo stato di Leonida.

L'idea ha assolutamente senso, tanto che si capisce che è il Trailer 2 immaginato dal fan è davvero l'esatto opposto di tutto ciò che abbiamo visto nel trailer Trailer 1.

Ma non solo: i fan sperano in ogni caso di vedere un vero e proprio gameplay, dato che il filmato utilizzato per il primo trailer, anche se presumibilmente in-game, non mostrava il gioco in movimento.

Del resto, il Trailer 2 sta già generando livelli di hype assurdi, e va benissimo così.

Nell'attesa di saperne di più sul secondo trailer, qualcuno ha nel frattempo scoperto una bandiera davvero interessante sullo sfondo di una scena del primo filmato.

Inoltre, altri fan sono convinti di aver scoperto che la data di uscita di GTA 6, dopo aver individuato un messaggio nascosto proprio nel Trailer 1.