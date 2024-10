Il successo di Silent Hill 2 Remake è merito del "nuovo" James

Silent Hill 2 Remake è indubbiamente una delle sorprese dell'anno, con una Bloober Team che è stata capace di riabilitarsi agli occhi del pubblico anche grazie al "nuovo" James Sunderland.

Lo scoramento dalle prime immagini di Silent Hill 2 Remake è stato evidente, tanto che le reazioni positive che sono arrivate in seguito hanno mandato in tilt molti fan che attendevano l'opera.

Tuttavia le cose sono andate per il meglio e, come riporta PC Gamer, parte del successo del gioco è merito anche di come Bloober ha reinterpretato il protagonista.

Bloober Team ha condiviso un video dietro le quinte che mostra quanto impegno sia stato messo non solo nel remake, ma anche nella creazione del protagonista.

Nel video, Andrzej Madrzak, lead writer del gioco, ha spiegato quanto il gioco originale lo abbia segnato. «È stata un'esperienza che ha cambiato la mia vita», spiega Madrzak:

«Non credo che farei quello che faccio ora se non avessi giocato a quel punto della mia vita. Gran parte di quell'impatto è dovuto a James e al modo in cui il gioco rappresentava la sua lotta interiore in modo rivoluzionario.»

Mateusz Lenart, creative director e lead designer, ha sottolineato che l'intenzione di Bloober era quella di rimanere fedeli al design originale, con l'ausilio della tecnologia moderna per espandere il concetto di uomo comune spinto in situazioni straordinarie.

«Il nostro James ha la barba di tre giorni», spiega Lenart: «Vedrete i suoi vestiti sporcarsi e il suo volto apparire più stanco man mano che avanza nel gioco.»

Riguardo il design e il modo in cui Bloober ha reinterpretato il volto di Silent Hill 2 interviene anche il lead character artist, Pablo Poliakov:

«Sarebbe stato facile farsi prendere da un design appariscente, ma questo avrebbe tradito l'essenza di James. Doveva essere non troppo figo, né troppo bello. James ha sempre avuto un po' l'aria di un eroe improvvisato piuttosto che di una figura eroica autentica.»

In tutto questo, spiega Bloober, c'è stato anche l'importante supporto dell'attore Luke Roberts che ha dato vita a James in Silent Hill 2 Remake.

Nonostante alcuni ostacoli iniziali durante l'audizione di Roberts, come rivelato dalla senior narrative designer Barbara Kciuk, c'era «qualcosa di speciale» nella sua interpretazione del ruolo di James.

Il successo è evidente anche dal fatto che Amazon Italia riporta attualmente il titolo come non disponibile.

Facciamo fatica a ricordare un caso analogo, visto che la distribuzione di videogiochi del genere è a dir poco capillare e profonda. Eppure, come potete vedere sulla pagina di Amazon, nel momento in cui scriviamo Silent Hill 2 Remake non è acquistabile.