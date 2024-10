Silent Hill 2 Remake fa sold out su Amazon al day one

Silent Hill 2 Remake è arrivato con il suo grande carico d'attesa, talmente elevato che il titolo di Bloober Team e Konami è ufficialmente sold out su Amazon, in questo momento.

Sebbene i giocatori abbiano potuto provare il titolo con un po' di anticipo, almeno quelli che lo hanno preordinato, il day one di Silent Hill 2 Remake è fissato ufficialmente per l'8 ottobre 2024, ovvero oggi.

Advertisement

Nel mercato videoludico attuale è difficile vedere che un gioco AAA non sia acquistabile in versione fisica nello store più importante del mondo, ma effettivamente è così.

Valido l'8 e il 9 Ottobre - Risparmia su centinaia di prodotti! Non perdere il grande evento di Amazon! Scopri le ultime grandi offerte su Amazon con sconti fino al 70%! Scopri le offerte



Facciamo fatica a ricordare un caso analogo, visto che la distribuzione di videogiochi del genere è a dir poco capillare e profonda. Eppure, come potete vedere sulla pagina di Amazon, nel momento in cui scriviamo Silent Hill 2 Remake non è acquistabile.

Ovviamente Silent Hill 2 Remake non finirà vittima dei bagarini, perché Amazon riuscirà a rifornire celermente i propri magazzini per consentire a tutti di poter giocare il lavoro di Bloober Team.

Il titolo non farà quindi la fine della PS5 Pro 30th Anniversary, diventata praticamente una console acquistabile solo a peso d'oro come potete vedere. Oppure, con una certa sorpresa, il Nintendo Museum i cui prodotti in esclusiva sono volati su eBay con prezzi record alla velocità della luce.

Il sold out di Silent Hill 2 Remake è, in ogni caso, un ottimo segnale per Bloober Team che sa di aver fatto un buon lavoro.

Dopo il folle smarrimento iniziale dei fan per le recensioni positive, quasi come si fossero persi loro nell'omonima cittadina, adesso tutti stanno premiando Silent Hill 2 Remake acquistando con ferocia il remake uscito nella giornata di oggi.

Tuttavia c'è sempre qualcuno a cui non vanno a genio gli ultimi videogiochi in uscita, ma stavolta è un nome davvero illustre.