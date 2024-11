Il successo di Arcane è stato molto faticoso: «Fortunati ad avere un alto budget»

Arcane è un progetto che segnerà la storia dell'animazione e dei prodotti di intrattenimento tratti da videogiochi, ma per Fortiche è stato un lavoro davvero lungo e dispendioso.

La serie Netflix tratta dall'universo di League of Legends (che potete esplorare tramite Amazon) è stata un vero e proprio caso sin dalla prima stagione, e con la nuova tornata di episodi sembra volersi riconfermare come un possibile capolavoro.

Si è parlato di come Arcane sia la serie animata più costosa di sempre, al punto che pare ci sarebbero dovute essere addirittura cinque stagioni che poi sono state ridotte a due sole.

Questa storia è stata ufficialmente smentita, ma Fortiche conferma in ogni caso che il lavoro è stato davvero impegnativo.

In una recente intervista (tramite PC Gamer) il co-showrunner Christian Linke e il co-regista Pascal Charrue di Fortiche hanno sottolineato la lunga durata del lavoro su Arcane.

«Abbiamo passato 9 anni su questi 11 personaggi», spiega Linke: «Quindi c'è anche il desiderio di raccontare le storie di altri personaggi a cui siamo molto appassionati.»

Effettivamente sarà interessante vedere cosa succederà in futuro, visto che il mondo di League of Legends è gigantesco e si presta a tantissimi altri prodotti come Arcane.

Tuttavia, come spiega Linke, «ci sono persone che erano single quando hanno iniziato a lavorare su Arcane e ora sono sposate con figli che vanno a scuola», quindi è il momento di godere del successo di Arcane e pensare con calma ai progetti futuri.

Il motivo per cui non sono state avviate le cinque stagione di cui sopra, infatti, è che Fortiche vuole cambiare direzione per il futuro. Tuttavia Fortiche rimarrà grata a Riot Games, a prescindere dal fatto che ci saranno o meno altre serie per raccontare il mondo di Runeterra:

«Siamo stati anche molto fortunati ad avere un budget più alto per una serie animata, perché eravamo una proprietà intellettuale di Riot. Siamo stati in grado di mettere davvero l'arte al primo posto. Non capita spesso di avere questa opportunità.»

In attesa della chiusura dello show per il 23 novembre prossimo, abbiamo analizzato con attenzione i primi sei episodi di Arcane: qui trovate il nostro resoconto.