Arcane avrebbe dovuto avere 5 stagioni? Arriva la risposta

L’ipotesi che Arcane potesse estendersi per ben cinque stagioni è stata ufficialmente smentita dai creatori dello show, Christian Linke e Alex Yee.

La serie nata dall'universo di LoL (che trovate su Amazon) è in ogni caso sicuramente molto amata.

Nella nostra recensione dei primi episodi della Stagione 2 ve lo abbiamo spiegato bene.

Ora, dopo che gli showrunner hanno dichiarato che eventuali futuri progetti legati al franchise dovranno distinguersi nettamente dall'attuale serie, arriva un altro chiarimento.

Il rumor sulle cinque stagioni aveva preso piede fin dai primi episodi, quando la qualità narrativa e l’impatto visivo dell’adattamento di League of Legends avevano rapidamente catturato l’attenzione di una vasta schiera di fan.

Tuttavia, la verità dietro questa “notizia” appare oggi più divertente che credibile: sembra infatti che la voce sia nata da una battuta fatta per gioco all’inizio della produzione.

Durante un’intervista, Linke e Yee hanno rivelato che tutto è iniziato con un commento scherzoso da parte di un collega, il quale avrebbe proposto ironicamente un arco narrativo in cinque stagioni, una frase che però è stata mal interpretata e ha preso piede in rete (via TechRadar).

La realtà è che, sin dall’inizio, l’obiettivo dei creatori era quello di realizzare una serie in due stagioni, capaci di raccontare in modo completo la storia di Jinx, Vi e dei tanti personaggi che abitano le città di Piltover e Zaun.

Con il successo della prima stagione, tuttavia, è facile comprendere perché i fan abbiano sperato in una maggiore longevità della serie.

In pochi episodi, Arcane è riuscito a definire uno standard elevatissimo per le serie animate ispirate a videogiochi, conquistando non solo gli appassionati di League of Legends, ma anche un pubblico più ampio, affascinato dalle storie drammatiche e dai temi maturi esplorati.

La qualità dell’animazione, merito dello studio francese Fortiche, ha contribuito a creare un mondo visivo senza precedenti, in cui ogni dettaglio appare curato con una passione rara.

Questa attenzione alla narrazione e alla qualità visiva ha reso naturale il desiderio di vedere le avventure di Jinx e Vi estendersi in una saga. Tuttavia, Linke e Yee ribadiscono che il piano originale non ha mai incluso cinque stagioni.

È interessante notare come i fan abbiano accolto il rumor delle cinque stagioni come una certezza, un fenomeno che mostra quanto la serie abbia saputo connettersi con il pubblico, creando un senso di appartenenza e anticipazione.

Per ora, gli appassionati possono aspettare con ansia gli episodi finali della seconda stagione, che promettono di rispondere alle domande lasciate in sospeso e di approfondire ulteriormente tematiche finora solo accennate.

Nel mentre, durante il Lucca Comics & Games 2024 abbiamo avuto l'occasione di intervistare Martial André, supervisore dell'animazione della seconda stagione di Arcane.