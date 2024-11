Il Satanic Panic è un lontano ricordo: Baldur's Gate 3 conquista anche il Vaticano

Più che un videogioco, Baldur's Gate 3 è stato un vero e proprio fenomeno mediatico capace di conquistare il mondo, Città del Vaticano inclusa.

Un successo tale che potrebbe influenzare il mondo dei videogiochi in vari modi, The Elder Scrolls 6 incluso, mentre ci sono altri studi come Naughty Dog che potrebbero prendere forte ispirazione dai sistemi di Larian Studios.

La storia fantasy ispirata al mondo di Dungeons & Dragons (lo trovate su Amazon) ha conquistato anche Città del Vaticano, in cui sono state vendute ben 2 copie del gioco.

A svelarlo è Michael douse, direttore delle pubblicazioni di Larian, che ne ha parlato in un post su X.

«Vendute 2 copie di Baldur's Gate 3 in Vaticano, e una è in wishlist», ha scritto Douse sul social network.

Una coincidenza veramente particolare, considerando che Città del Vaticano ha una popolazione di circa 764 persone ma buona parte di queste non vivono effettivamente al suo interno, e più di 100 di queste sono parte della Guardia Svizzera.

Chissà se tra queste due copie non ci sia proprio uno dei membri dell'esercito del Papa, smosso nell'animo magari dall'epica fantasy di Larian Studios.

La cosa surreale è che un gioco ispirato a Dungeons & Dragons, in tempi lontani considerato al centro del cosiddetto "Satanic Panic" che ha segnato una generazione, abbia attecchito proprio a Città del Vaticano.

«Vorrei poter vedere la loro lista delle mod. Scommetto che è assolutamente orribile», scherza Douse nel post immaginando chi possa giocare a Baldur's Gate 3 all'interno di Città del Vaticano.

Douse ironizza anche sulla copia messa in wishlist dall'abitante del Vaticano: «Mi piace pensare che sia il Papa che aspetta di avere un minuto libero.»

Chissà se queste copie verranno avviate anche su PS5 Pro, dove Baldur's Gate 3 si è aggiornato di recente per diventare ancora più bello.