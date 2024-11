Baldur's Gate 3 si aggiorna ancora su PS5 e PS5 Pro: ecco cosa cambia

Gli utenti che possiedono la versione PS5 di Baldur's Gate 3 saranno felici di sapere che è già disponibile un nuovo aggiornamento per il capolavoro di Larian Studios, esclusivamente per le console di casa Sony.

La patch è stata rilasciata appositamente per celebrare il lancio di PS5 Pro (la trovate su Amazon): si tratta infatti di un hotfix che migliora le prestazioni di gioco per sfruttare al meglio le nuove console di casa Sony.

Ma anche chi possiede i regolari modelli Fat e Slim potrà approfittare di questo aggiornamento, dato che Larian ha colto l'occasione per sistemare un fastidioso bug che poteva accadere con il download delle mod, in particolare giocando in multiplayer.

Cannot get X.com oEmbed

Il changelog ufficiale, che potete trovare al seguente indirizzo, conferma infatti che è stato risolto un errore che impediva di iscriversi e scaricare nuove mod quando ci si trovava all'interno di partite multiplayer, anche se queste avevano effettivamente le modifiche attive.

Le novità più interessanti sono però ovviamente tutte per PS5 Pro: il nuovo aggiornamento permetterà di migliorare le modalità Qualità e Prestazioni, ma solo se state utilizzando i nuovi modelli delle console Sony.

Nello specifico, la modalità Qualità adesso gira in 4K a 30fps, mentre la modalità Prestazioni è stata migliorata a 2160p e 60fps, grazie al PSSR.

Inoltre, Larian spiega che il multiplayer split-screen di Baldur's Gate 3 adesso è in grado di variare il frame rate da 30fps a 60fps in base alla modalità grafica scelta: una feature che, ancora una volta, è disponibile solo su PS5 Pro.

Se avete acquistato anche voi i modelli Pro e possedete le versioni PS5 di Baldur's Gate 3, non possiamo fare altro che consigliarvi di scaricare il prima possibile questo aggiornamento.

Ricordiamo che ci saranno oltre 50 giochi potenziati tra cui scegliere: abbiamo pubblicato per voi la lista completa di tutti i titoli confermati fino ad ora.

Ma potete controllare comodamente gli ultimi aggiornamenti direttamente dal PlayStation Store, grazie a una nuovissima feature aggiunta nelle scorse ore.