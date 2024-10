Il nuovo gioco di Naughty Dog potrebbe ispirarsi a Baldur's Gate 3 e Zelda

Qualsiasi cosa stia facendo Naughty Dog è ovvio che, quando verrà presentata, spezzerà in due il mondo dei videogiochi, soprattutto se punterà ad essere libero come alcuni dei videogiochi più amati degli ultimi anni.

Secondo alcune fonti riportate da PlayStation Lifestyle, lo sviluppatore starebbe lavorando a un titoilo che vorrebbe dare grande importanza alla "libertà del giocatore".

Durane un episodio del podcast The MinnMax Show, il conduttore Ben Hanson ha riportato informazioni da una fonte ben informata che ha lavorato al progetto, affermando che sarà "incredibile" e che offrirà una vasta libertà di scelta ai giocatori.

Considerato che molti dei videogiochi precedenti dello studio sono stati spesso etichettati come dei corridoi narrativi, come Uncharted (lo trovate su Amazon) tra i tanti, questa sarebbe una bella svolta per il team di sviluppo.

Visto che già sui The Last of Us c'è stata una certa sperimentazione in questo senso, tanto che emergono ancora segreti dopo tutti questi anni, sarà interessante vedere Naughty Dog al lavoro su questo aspetto.

Ovviamente non ci sono ulteriori dettagli riguardo il modo in cui Naughty Dog vorrà dare libertà ai giocatori, ma è inevitabile che videogiochi come Baldur's Gate 3 e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom abbiano già avuto un fortissimo impatto su tutta l'industria dei videogiochi.

Vedremo se questo report verrà confermato o meno nel momento in cui Naughty Dog deciderà di togliere il velo su quello che sarà il futuro dei suoi progetti. Cosa che, se non altro, insieme a HBO sta facendo con i suoi progetti televisivi.

Al momento, infatti, mentre alcuni pezzi importanti del team se ne sono andati c'è stata solo la conferma della cancellazione del vociferato progetto multiplayer di The Last of Us. Una decisione che ha creato delle conseguenze importanti in Sony, con anche dei licenziamenti importanti su più livelli, secondo quanto riferito.