Il ritorno di Dino Crisis su PS5 e PS4 ha fatto infuriare diversi fan

Tra le IP storiche che i fan PS1 non hanno mai dimenticato possiamo trovare sicuramente Dino Crisis, l'originale survival horror diretto da Shinji Mikami — papà di Resident Evil — che ci vede impegnati a scoprire i segreti di un'isola invasa dai dinosauri.

Da tantissimo tempo i fan desideravano un ritorno di questo grande classico su PS5 e PS4, con il loro desiderio che è stato esaudito pochi giorni fa: il primo Dino Crisis è infatti uno dei giochi gratuiti inclusi col Catalogo di PlayStation Plus Premium.

Eppure, questo suo arrivo ha fatto allo stesso tempo infuriare diversi appassionati. Come mai, vi chiederete? È presto detto: non è possibile acquistare il gioco singolarmente.

In altre parole, gli utenti che vogliono riscoprire Dino Crisis sono attualmente obbligati ad iscriversi a PlayStation Plus Premium (trovate gift card dedicate su Amazon), senza poterlo mai aggiungere realmente alle loro raccolte.

Considerando che la maggior parte dei giochi PS1 è invece disponibile anche separatamente per l'acquisto e che, a conti fatti, questa versione è esattamente identica a quella uscita nel lontano 1999, molti appassionati hanno iniziato a protestare con forza su forum e social network su questa controversa politica.

Stevivor segnala infatti che diversi utenti si stanno coordinando per mandare messaggi di protesta a Capcom, sperando di convincere il publisher a cambiare idea e renderlo disponibile anche per la vendita.

Il sospetto che sia infatti "colpa" di Capcom aumenta quando si considera che Forbidden Siren, altro grande classico reso disponibile con l'ultimo update del catalogo, è invece acquistabile anche senza abbonamento:

Sono presenti ovviamente anche tanti altri commenti più "coloriti" che, per ovvi motivi, non allegheremo all'interno di questo articolo.

Non sappiamo come mai Dino Crisis sia di fatto una "esclusiva PlayStation Plus Premium", ma è possibile che il tutto sia legato a un accordo stretto per incentivare le iscrizioni al servizio in abbonamento, magari per un periodo limitato.

Ovviamente è solo una speculazione da parte nostra e la verità è che non sappiamo dirvi come mai sia stata presa questa scelta: speriamo che le proteste dei fan servano quantomeno a fare chiarezza per il suo futuro.

Se dovessero esserci aggiornamenti al riguardo, vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine, ma nel frattempo farete meglio a prepare un'iscrizione a Premium.

In alternativa, potreste voler ingannare l'attesa provando una demo del remake creato dai fan.