Dino Crisis, da ora potete provare il remake dei fan

Uno sviluppatore indipendente italiano, Stefano Cagnani, ha realizzato un remake fan-made del celebre videogioco horror Dino Crisis utilizzando l'Unreal Engine 5.

A differenza dei vari Resident Evil (come il quarto episodio che potete fare vostro su Amazon), l'avventura di Regina è ancora oggi dispersa.

Advertisement

Certo, Capcom continua a chiedere ai fan il ritorno del franchise in veste ufficiale, ma ad oggi ancora nulla.

Ora, però, una demo giocabile del progetto di Cagnani è ora disponibile per il download al prezzo base di un singolo euro (via DSO Gaming).

Nonostante si tratti del lavoro di una singola persona, questa demo offre ai fan un assaggio di come potrebbe apparire un eventuale remake ufficiale del gioco originale del 1999.

Capcom al momento non ha annunciato piani per un remake ufficiale, ma recentemente ha condotto un sondaggio che potrebbe suggerire un interesse nel riportare in vita la serie.

Questo non è in ogni caso il primo tentativo di ricreare Dino Crisis da parte di appassionati. In passato ci sono stati altri progetti simili, come i remake fan-made di Dino Crisis e Dino Crisis 2 in Unreal Engine 4.

Tuttavia, molti di questi progetti non sono più disponibili, rendendo la nuova demo di Cagnani particolarmente interessante per i fan della serie.

Mentre Capcom non ha ancora confermato piani ufficiali per riportare in vita la saga di Dino Crisis, questi progetti fan-made dimostrano il continuo interesse e l'affetto della community per questo classico survival horror di fine anni '90, mai veramente dimenticato.

Gli appassionati sono quindi caldamente invitati a provare la demo di Cagnani mentre è ancora disponibile cliccando qui - e sperando che gli avvocati di Capcom non la blocchino in tempi record - in attesa di eventuali annunci ufficiali sul futuro della serie coi dinosauri.

Restando in tema, date un'occhiata anche a Dino Crisis 2 Classic Rebirth, altro progetto dei fan davvero niente male.