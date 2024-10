PlayStation Plus Extra e Premium, disponibili 14 giochi gratis di ottobre

Anche questo terzo martedì del mese è arrivato puntuale il nuovo aggiornamento del Catalogo Giochi di PlayStation Plus Extra e Premium, con tantissimi omaggi da scaricare sulle vostre console.

L'aggiornamento di ottobre 2024 include infatti ben 14 nuovi giochi gratis in totale, come sempre divisi tra i rispettivi piani di abbonamento (trovate gift card per iscrivervi su Amazon).

Se siete iscritti a PlayStation Plus Extra, potrete infatti scoprire 10 nuovi titoli da scaricare, mentre su Premium la lista aumenta con 4 ulteriori aggiunte esclusive, con grandi classici e un titolo disponibile per chi possiede PS VR2.

Tutti i nuovi giochi gratis del servizio in abbonamento sono disponibili per il download da adesso: di seguito troverete la lista completa.

PlayStation Plus Extra: giochi gratis di ottobre 2024

Dead Island 2 | PS4, PS5

Firefighting Simulator The Squad | PS4, PS5

Ghostbusters: Spirits Unleashed | PS4, PS5

Gris | PS4, PS5

Overpass 2 | PS5

Return to Monkey Island | PS5

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me | PS4, PS5

Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands | PS4

Tour de France 2023 | PS4, PS5

Two Point Campus | PS4, PS5

PlayStation Plus Premium: giochi gratis di ottobre 2024

Dino Crisis | PS4, PS5

Forbidden Siren | PS4, PS5

R-Type Dimensions EX | PS4

The Last Clockwinder | PS VR2

Tra i più interessanti del catalogo Extra vogliamo segnalarvi in particolar modo Dead Island 2 e Return to Monkey Island, produzioni da non lasciarvi assolutamente scappare.

Tra i classici di Premium invece emergono in prima linea indubbiamente Dino Crisis e Forbidden Siren, rimasti ancora oggi nel cuore di tantissimi giocatori.

Nelle prossime ore dovrebbero anche essere annunciati ufficialmente i giochi gratis in uscita dal catalogo di Premium ed Extra: vi terremo come sempre prontamente informati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.

Nel frattempo, cogliamo l'occasione per ricordarvi di riscattare i giochi gratis di Essential, qualora non li abbiate già aggiunti alla vostra collezione.