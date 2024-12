GTA 6 potrebbe vendere oltre ogni immaginazione

Non è difficile da credere, ma Grand Theft Auto 6 potrebbe davvero fare milioni di dollari al suo lancio nel 2025.

Nonostante siano state mostrate pochissime informazioni finora, è ormai quasi certo che il sequel di GTA 5 (che trovate su Amazon) sarà uno dei lanci più grandi della storia dei videogiochi.

Gran parte di questa convinzione nasce dal continuo successo del predecessore, che ha superato i 200 milioni di copie vendute dal suo arrivo nel 2013 e continua a essere uno dei giochi più venduti su tutte le piattaforme ogni mese.

Secondo un'analisi di DFC Intelligence riportata dal Financial Times (via CB), si prevede che GTA 6 possa generare ben 3,2 miliardi di dollari nel suo primo anno sul mercato.

Un numero incredibile, a cui si aggiunge la stima che il gioco incassi oltre 1 miliardo di dollari solo con i pre-ordini.

Se queste previsioni si avverassero, GTA 6 sarebbe uno dei lanci più importanti della storia, non solo dei videogiochi, ma dell’intero panorama mediatico.

Inoltre, Yoshio Osaki di IDG Consulting ha confermato che la domanda per il prossimo gioco di Rockstar è superiore a qualsiasi altra richiesta che la società abbia mai visto.

Questo dato, supportato dalle ricerche, è un segnale chiaro di quanto l'attesa per GTA 6 sia elevata. Secondo Osaki:

«Pensiamo che sarà uno dei lanci più grandi nella storia dell’intrattenimento, non solo nei videogiochi, ma in tutti i media. La domanda accumulata è più grande di qualsiasi altra cosa abbiamo mai visto prima.»

Questa continua domanda per GTA 6 non sorprende, ma se il gioco riuscirà a replicare l’enorme successo del suo predecessore, c'è la possibilità che possa superare addirittura le vendite di GTA 5, che ha continuato a vendere regolarmente per oltre un decennio.

Per ora, l'unica certezza è che GTA 6 uscirà nel 2025 per PlayStation 5 e Xbox Series X/S, anche se in giro sbucano forse un po' troppi fake, per i miei gusti.