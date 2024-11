Il reveal di Resident Evil 9 potrebbe avere una data

Resident Evil 9 potrebbe finalmente essere all’orizzonte, perlomeno per quanto riguarda il suo reveal.

L’ultimo rumor, che sta rimbalzando in rete (via Game Rant), suggerisce che Capcom potrebbe annunciare il nuovo capitolo della sua celebre saga horror durante i The Game Awards, il prossimo 12 dicembre.

Con il successo travolgente e costante della serie di Resident Evil (trovate Village scontato su Amazon), da anni Capcom aggiorna i suoi titoli quasi annualmente, tra remake e nuovi episodi, mantenendo i fan sempre affamati di nuove esperienze.

Ma, almeno per il momento, il nuovo titolo della saga non è stato ancora ufficialmente confermato, nonostante voci e dettagli insistenti.

Tuttavia, diverse indiscrezioni fanno pensare che il grande annuncio sia imminente.

Un insider chiamato Lunatic Ignus, noto per aver rivelato in passato informazioni accurate su vari titoli dell’industria videoludica, ha reso noto su X la possibilità che Capcom si stia preparando per questo reveal a dicembre.

Il tweet suggerisce una “grande possibilità” per un annuncio di Resident Evil 9 entro la fine dell’anno, e con pochi eventi di rilievo rimasti, i The Game Awards appaiono come il palcoscenico ideale.

Se i rumor si dimostrassero fondati, Resident Evil 9 potrebbe proporre alcune scelte inedite, inclusa un’ambientazione open world – un’ipotesi che fa sognare i fan.

Immaginare di muoversi liberamente in un vasto territorio infestato da nemici iconici e pericoli mortali è una novità che potrebbe donare alla saga un tono ancora più immersivo.

Non mancano poi voci su personaggi iconici come Leon S. Kennedy e Jill Valentine, che potrebbero tornare in veste giocabile.

Pare infatti che Capcom abbia già avviato delle sessioni di playtest, durante le quali alcuni fortunati avrebbero testato sezioni del gioco ambientate su un’isola misteriosa legata alle origini del Megamicete.

Secondo queste indiscrezioni, Chris Redfield e Barry Burton sarebbero anch'essi presenti, ma con ruoli secondari, oltre a ben due nemici stalker in stile Nemesis.

Tuttavia, gli stessi insider consigliano prudenza: Capcom potrebbe anche decidere di posticipare l’annuncio per concentrarsi su altri titoli, come Monster Hunter Wilds, la cui promozione è già in pieno svolgimento (e noi lo abbiamo provato).