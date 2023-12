Il "remake" gratis di Final Fantasy VII è ora disponibile su PC

Se avevate voglia di scoprire il nuovo "remake" gratuito di Final Fantasy VII, ma senza dover necessariamente utilizzare uno smartphone, da adesso potrete giocare il free-to-play di casa Square Enix direttamente sul vostro PC.

Final Fantasy VII Ever Crisis è infatti disponibile gratis da questo momento: potete già dirigervi sulla pagina ufficiale di Steam e avviare il download sul vostro account, senza dover necessariamente effettuare acquisti aggiuntivi.

Il gioco gratuito intende ripercorrere l'intera storia di Final Fantasy VII, offrendo così un'alternativa gratuita a FF VII Remake (lo trovate su Amazon) e che andrà aggiungendo nuovi contenuti nel corso del tempo.

Il titolo ha riscontrato consensi eccellenti fin dal lancio, convincendo il publisher giapponese a pubblicarlo anche su PC per raggiungere ancora più giocatori, così da non dover necessariamente assicurarsi di avere uno smartphone all'altezza.

Se volete cominciare a prepararvi per il debutto, il client è già stato reso disponibile per il download sulla pagina ufficiale su Valve: tuttavia, nel momento in cui scriviamo questo articolo, sembra che i server non siano ancora stati attivati.

Evidentemente Square Enix sta ancora preparando gli ultimi preparativi, anche per consentire agli utenti mobile di poter trasferire comodamente i propri dati sulla versione PC per continuare a giocare.

Insomma, se avete voglia di provare un nuovo gacha in grado di ripercorrere fedelmente la storia di Final Fantasy VII, senza doverci giocare necessariamente in portabilità, Ever Crisis su PC dovrebbe poter soddisfare i vostri desideri.

Il free-to-play di Square Enix ha convinto anche pubblico e critica, finendo per ricevere anche una candidatura ai The Game Awards 2023: stasera scopriremo se riuscirà a spuntarla su avversari agguerriti come Honkai Star Rail di HoYoverse.

Prima di lasciarvi al download sui vostri dispositivi, se volete essere sicuri che il vostro PC sia in grado di far girare Ever Crisis vi rimandiamo ai requisiti ufficiali.