Con buona pace dei detrattori, il "nuovo" Final Fantasy VII è già un successo

Final Fantasy VII Ever Crisis, l'ennesimo progetto "remake" legato al settimo capitolo della saga di Square Enix, non sarà il progetto più amato dai fan ma è già un successo su mobile.

D'altronde quello di Final Fantasy VII è un nome che non passa mai di moda, visto che in precedenza abbiamo anche assistito al ritorno di Crisis Core (lo trovate su Amazon).

Ever Crisis è un titolo mobile che ha il compito, per l'ennesima volta, di raccontare Final Fantasy VII in una chiave inedita, come sta già facendo "l'altro" remake con una trilogia che farà discutere probabilmente.

E Final Fantasy VII Ever Crisis deve essere piaciuto perché, dopo essere stato lanciato ufficialmente giusto ieri, è già un successo in quanto a download.

Come riporta l'account ufficiale, che trovate qui sotto, il titolo ha già totalizzato 2 milioni di download:

«Grazie a tutti, #FF7EC ha superato i 2 milioni di download. In segno di gratitudine, vi regaleremo 1.000 cristalli blu.»

Nonostante le critiche, quindi, questo nuovo progetto di Square Enix è piaciuto decisamente. Per altro questo record è arrivato a stretto giro con il primo milione di download, numero che dopo meno di due ore è raddoppiato.

Per chi non lo sapesse Ever Crisis è un'esperienza in single player a capitoli che coprirà tutta la timeline di FFVII, incluso ciò che succede nel gioco originale e in tutte le compilation dedicate al settimo capitolo.

Se siete curiosi potete trovare anche 9 minuti di gameplay a questo indirizzo.

Il gioco coprirà quindi l'intera saga di titoli ispirati al settimo capitolo, vale a dire Final Fantasy VII, Crisis Core: FFVII, Final Fantasy Advent Children, Dirge of Cerberus: FFVII e Before Crisis: FFVII, con in più diversi extra inediti mai visti prima.

Quindi, dopo il precedente esperimento mobile che non è andato molto bene, Square Enix sembra aver trovato la quadra per quanto riguarda la linea di progetti mobile.