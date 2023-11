Final Fantasy VII: Ever Crisis su Steam è vicinissimo: data d'uscita e requisiti PC

Lanciato qualche settimana fa su piattaforme mobile, Final Fantasy VII: Ever Crisis è riuscito ad attirare a sé le attenzioni dei giocatori, forte anche del nome che porta. Ed ecco che così, dopo la nomination tra i migliori giochi mobile dell'anno per i The Game Awards 2023, Cloud e compagni sono pronti a sbarcare anche su Steam e a farsi giocare dagli utenti armati di PC.

A confermarlo è stata Square Enix che, dopo le prime indicazioni dei giorni scorsi, ha annunciato ufficialmente la data di lancio – peraltro davvero dietro l'angolo: Final Fantasy VII: Ever Crisis sbarcherà infatti su Steam dal 7 dicembre prossimo.

Di seguito il tweet dove è stata confermata la notizia:

Final Fantasy VII: Ever Crisis, requisiti minimi e raccomandati

In occasione dell'annuncio, sono stati anche confermati i requisiti PC per giocare Ever Crisis, che vi riportiamo di seguito così come appaiono su Steam.

Requisiti minimi

Sistema operativo : Windows® 10 64-bit / Windows® 11

: Windows® 10 64-bit / Windows® 11 Processore : AMD A8-7600 / Intel® Core™ i3-3210

: AMD A8-7600 / Intel® Core™ i3-3210 Memoria : 8 GB di RAM

: 8 GB di RAM Scheda video : AMD Radeon™ Vega 8 Graphics / Intel® UHD Graphics 630 / NVIDIA® GeForce® GTX 750

: AMD Radeon™ Vega 8 Graphics / Intel® UHD Graphics 630 / NVIDIA® GeForce® GTX 750 DirectX : Versione 11

: Versione 11 Rete : Connessione internet a banda larga

: Connessione internet a banda larga Memoria: 30 GB di spazio disponibile

Requisiti raccomandati

Sistema operativo : Windows® 10 64-bit / Windows® 11

: Windows® 10 64-bit / Windows® 11 Processore : AMD Ryzen™ 3 1200 / Intel® Core™ i5-6400

: AMD Ryzen™ 3 1200 / Intel® Core™ i5-6400 Memoria : 8 GB di RAM

: 8 GB di RAM Scheda video : AMD Radeon™ RX 460 / Intel® Arc™ A380 / NVIDIA® GeForce® GTX 950

: AMD Radeon™ RX 460 / Intel® Arc™ A380 / NVIDIA® GeForce® GTX 950 DirectX : Versione 11

: Versione 11 Rete : Connessione internet a banda larga

: Connessione internet a banda larga Memoria: 30 GB di spazio disponibile

Recensito dal nostro Nicolò Bicego, FFVII Ever Crisis ci ha colpito in positivo per il fatto che permetta di rivivere a piccoli episodi la vicenda di Final Fantasy VII, con un gameplay che appare semplificato ma ben fatto e divertente.

All'altro lato della medaglia, tuttavia, la versione mobile era infarcita di rimandi a meccaniche gacha, che speriamo vengano messe più in secondo piano nella release su PC.

L'universo di FFVII, ricordiamo, è particolarmente in fermento in questo periodo: nei prossimi mesi metteremo anche le mani su Final Fantasy VII Rebirth, secondo episodio del lavoro di remake portato avanti da Square Enix, che abbiamo avuto modo di provare qualche settimana fa.