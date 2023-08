Il remake di Oblivion (in Skyrim) è ancora vivo

Oblivion è il titolo fantasy di Bethesda divenuto un classico The Elder Scrolls che i fan non hanno mai dimenticato, tanto che qualcuno è da tempo al lavoro su un remake all'interno dello sre

Il quarto capitolo della saga è ancora oggi molto seguito.

Da tempo siamo a conoscenza di questa sorta di fusione tra Skyrim e Oblivion con Skyblivion, un fan remake davvero molto promettente.

Ora, dopo che il leggendario Oblivion ha ricevuto un texture pack in grado di renderlo ancora più bello da vedere, è tempo di parlare nuovamente di Skyblivion, con un lungo filmato nuovo di zecca.

Come riportato anche da DSO Gaming, il team di modding del remake di The Elder Scrolls IV: Oblivion in Skyrim ha infatti pubblicato un nuovo video che mostra 20 minuti di gioco.

Il filmato mostra una delle missioni secondarie più iconiche di Oblivion, Mazoga l'Orco. Poiché questo video di gameplay proviene dall'ultima build del progetto, ci dà un'idea dell'aspetto attuale in cui si trova il gioco.

Skyblivion, lo ricordiamo, supporterà anche Skyrim Legacy Edition e Skyrim Special Edition.

Al momento del rilascio, la mod sarà completamente modulare. In quanto tale, i giocatori potranno quindi scegliere quali componenti installare.

Questo include tutti i miglioramenti sviluppati dal team, come la revisione del paesaggio, degli interni, della città, delle armi e delle armature e molto altro ancora.

Skyblivion è in ogni caso ancora fase di sviluppo e attualmente la data di uscita è prevista per il 2025.

Restando in tema, tempo da un modder aveva rilasciato una nuova versione di Oblivion con un texture pack HD da 19 GB che risultava essere potenziato dalle IA.

Parlando ancora di Oblivion, anche questo grande classico potrebbe essere pronto a fare il suo atteso ritorno con un remake.

Infine, per quanto riguarda invece l'originale Skyrim, è stata resa disponibile una nuova mod che espande le missioni per la Gilda dei Ladri.