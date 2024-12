Il remake di Dragon Quest 3 ce l'ha fatta

Square Enix ha annunciato oggi che Dragon Quest III HD-2D Remake ha già superato i due milioni di copie vendute, tra edizioni fisiche e digitali, in meno di un mese dal lancio.

Si tratta di un risultato eccellente per il celebre publisher giapponese, confermando l’appeal senza tempo della saga Dragon Quest e l’apprezzamento per il formato HD-2D (via Wccftech).

Il remake di Dragon Quest III (che trovate su Amazon) appresenta una rivisitazione completa dell'iconico RPG, seguendo lo stile visivo introdotto da Square Enix con Octopath Traveler.

Grazie a una grafica HD-2D che combina pixel art classica e moderni effetti 3D, il mondo di gioco si presenta vivace, luminoso e dettagliato.

Anche i fan più esperti della storia di Ortega possono riscoprire l’avventura con occhi nuovi, come se fosse un’esperienza del tutto inedita.

L'entusiasmo per Dragon Quest III HD-2D Remake non si ferma qui: Square Enix ha già confermato che i remake di Dragon Quest I e Dragon Quest II seguiranno il prossimo anno, adottando lo stesso stile visivo.

Questa trilogia classica, riunita in HD-2D, celebra il contributo del creatore Yuji Horii e prepara il terreno per il prossimo capitolo numerato della saga.

Con vendite che testimoniano la qualità del progetto e l’amore dei fan per questo stile grafico, Dragon Quest III HD-2D Remake si impone come un titolo fondamentale per la saga, unendo nostalgia e innovazione in una formula irresistibile.

Secondo la recensione di Gianluca, che ha valutato il titolo con un eccellente 8,2 su 10, il remake cattura perfettamente lo spirito del classico, offrendolo in una forma che può entusiasmare sia i fan di lunga data sia i nuovi arrivati.

Tuttavia, non include alcuni contenuti extra presenti in precedenti edizioni definitive, mantenendo un focus sulla narrativa e sul gameplay principale.

Restando in tema, Masaaki Hayasaka ha discusso della popolarità dello stile visivo HD-2D e della possibilità di applicarlo ad altri giochi classici, tipo Final Fantasy 6.