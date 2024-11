Final Fantasy 6 Remake come Dragon Quest 3: c'è chi lo vorrebbe

Il produttore di Dragon Quest 3 HD-2D Remake, Masaaki Hayasaka, ha espresso il desiderio di vedere un remake simile per Final Fantasy 6, pur ammettendo che al momento non ci sono "piani concreti" in merito.

La dichiarazione è stata rilasciata durante un'intervista con Inverse (via Eurogamer).

Hayasaka ha discusso della popolarità dello stile visivo HD-2D e della possibilità di applicarlo ad altri giochi classici. «Non abbiamo piani concreti al momento, ma personalmente direi Final Fantasy 6», ha affermato.

E ancora: «Octopath Traveler - il primo titolo HD-2D - è stato sviluppato prendendo come riferimento FF6, che aveva la pixel art di più alta qualità. Sarei curioso di vedere come apparirebbe il gioco che abbiamo usato come riferimento con lo stile artistico HD-2D.»

Il produttore ha spiegato che lo stile HD-2D si adatta particolarmente bene ai remake di giochi originariamente realizzati in pixel art, essendo stato creato proprio ispirandosi a quei titoli.

Questa compatibilità spiega probabilmente perché molti considerino questo approccio ideale per i remake di classici del passato.

Hayasaka ha anche discusso alcune delle difficoltà incontrate nel ricreare i classici in HD-2D, confrontando il primo teaser di Dragon Quest 3 rilasciato tre anni fa con il prodotto finale uscito la scorsa settimana.

«Sono sicuro che noterete differenze in tutto, dalle dimensioni della mappa alle proporzioni dei personaggi», ha dichiarato.

«Il fatto che abbiamo impiegato così tanto tempo dimostra quanto sia stato intenso il processo di applicazione della grafica HD-2D a Dragon Quest 3.»

Contrariamente a quanto si possa pensare, realizzare un remake in HD-2D non è affatto semplice.

Secondo Hayasaka, «questo stile richiede un livello più alto di sensibilità artistica, e un remake affronta più limitazioni a livello di progetto rispetto a un titolo completamente nuovo, rendendo la difficoltà estremamente elevata. Dopotutto, le aspettative dei fan del gioco originale sono un ostacolo monumentale che dobbiamo impegnarci duramente per soddisfare.»

Il remake HD-2D di Dragon Quest 3 (che trovate su Amazon) ha ricevuto recensioni positive, con elogi per il restyling grafico che mantiene lo spirito dell'originale migliorandone al contempo giocabilità e accessibilità.

Nella nostra recensione del gioco, che trovate a questo indirizzo, il buon Gianluca ha spiegato pro e contro della produzione.