Il punteggio Metacritic di Starfield continua a scendere, ma gli hater non c'entrano

Starfield è disponibile ormai da diverse settimane, ma a quanto pare il punteggio su Metacritic del gioco sta rapidamente scendendo.

Il gioco, che trovate anche su Xbox Series S è infatti stato bersaglio del solito review bombing.

Alcune settimane fa, infatti, gli hater si sono ritrovati sul noto aggregatore di recensioni per fare sistematicamente crollare il punteggio degli utenti di Starfield.

Ora, come riportato da GamingBible, il punteggio base di Metacritic del titolo Bethesda sta continuando a scendere, tanto che per poco il gioco non è scivolato fuori dalla top 50 dei giochi del 2023.

Il metascore vero e proprio è sceso a 83 a seguito all'arrivo di numerose recensioni cosiddette "tardive". Va notato che questo punteggio in questione si riferisce alla versione Xbox del gioco.

L'edizione per PC ha infatti ottenuto un punteggio leggermente migliore, pari a 87. Tenendo conto di ciò, Starfield è ora il 49imo gioco meglio valutato dell'anno, sebbene sia quasi uscito dalla top 50.

Il punteggio degli utenti per il gioco è di 6,6 su Xbox e 5,6 su PC. Se da un lato ci sono critiche valide rivolte al gioco, dall'altro è chiaro che questi punteggi sono stati influenzati dal review bombing.

A chi il gioco non sta piacendo, sarà in ogni caso felice di sapere che una sorta di vero e proprio remake fatto in casa di Starfield, che incorpora tra le varie cose il viaggio tra i pianeti senza soluzione di continuità, è apparso online alcuni giorni fa lasciando tutti piacevolmente sorpresi.

Ma non solo: Nvidia ha da poco rilasciato un aggiornamento per Starfield che mira a migliorare le prestazioni del gioco sci-fi targato Bethesda.

Per concludere, infine, sempre Starfield a quanto pare non è riuscito a convincere una parte dei suoi giocatori a lasciare la superficie del pianeta tutorial.