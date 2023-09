Parecchi giocatori di Starfield non hanno finito la prima missione

Starfield è disponibile ormai da diversi giorni, ottenendo un discreto successo tra i giocatori, sebbene a quanto pare parecchi di loro non si sono addentrati così tanto tra le stelle.

Il gioco non ha infatti deluso le aspettative, nonostante tutto.

Nella nostra recensione, con voto finale e video esplicativo, vi abbiamo infatti spiegato tutte le qualità e i difetti del nuovo progetto dagli autori di Skyrim.

Ora, come riportato anche da VG247, nonostante parliamo di un gioco incentrato principalmente sui viaggi e sull'esplorazione spaziale, non è riuscito a convincere una parte dei suoi giocatori a lasciare la superficie del pianeta tutorial.

Secondo le statistiche di TrueAchievements, circa il 25% non ha mai esplorato lo spazio, visto che vi è un Achievement che si ottiene la prima volta che si lascia il primo pianeta, dopo circa 30 minuti di gioco.

Stando ai numeri, però, "solo2 il 75% dei giocatori lo ha sbloccato, il che sembra un po' poco considerando la portata del gioco.

I numeri tengono conto dei giocatori su Xbox e di quelli che giocano alla versione Game Pass/Windows Store del titolo Bethesda su PC. Su Steam, i numeri sono decisamente migliori, con un 88%, il che è buono, anche se non è ancora abbastanza vicino al 100%.

Per quanto bizzarro possa sembrare, queste percentuali hanno un senso su Xbox. Starfield è disponibile su Game Pass, per cui molti giocatori potrebbero aver voluto semplicemente provarlo come parte del loro abbonamento, senza essere particolarmente interessati a viverlo nella sua interezza.

Questo succede con molti giochi Game Pass, coi giocatori che di solito passano rapidamente oltre quando non sono attratti dal gioco.

A chi il gioco non sta piacendo, sarà in ogni caso felice di sapere che una sorta di remake di Starfield, che incorpora tra le varie cose il viaggio tra i pianeti senza soluzione di continuità, è sbucato online alcuni giorni fa.

Ma non solo: Nvidia ha rilasciato un aggiornamento per Starfield che mira a migliorare le prestazioni del gioco sci-fi targato Bethesda.