Il prossimo Hyrule Warriors sarà un vero prequel, con una storia inedita

Su Nintendo Switch 2 ci sarà un altro musou dedicato a The Legend of Zelda, ovvero Hyrule Warriors l'Era dell'Esilio, la cui storia sarà a quanto pare più importante del previsto.

Collegata direttamente alle vicende di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, il titolo di Nintendo e Koei Tecmo promette di raccontare gli eventi cruciali della Guerra dell'Esilio, finora solo accennati nell'avventura originale pubblicata su Nintendo Switch.

Il titolo, previsto per il prossimo inverno, permetterà ai giocatori di assistere alla sconfitta originale di Ganondorf, offrendo una prospettiva inedita su eventi solo parzialmente esplorati nella serie principale.

Durante un recente video della serie "Beyond the Legend", il producer Ryota Matsushita e il capo dello studio triple-A di Koei Tecmo, Yosuke Hayashi, hanno condiviso dettagli significativi sul progetto (tramite Game Informer).

Secondo Hayashi, l'opera non si limiterà a mostrare frammenti della Guerra dell'Esilio, ma ne racconterà la storia completa. «In questo gioco della serie Hyrule Warriors, vedrete come il popolo di Hyrule affrontò la minaccia del Ganondorf originale», ha spiegato.

Matsushita ha ampliato questo concetto, sottolineando l'unicità narrativa del titolo:

«Non si tratta solo di rappresentare le battaglie della Guerra dell'Esilio attraverso un gioco Warriors, ma anche di mostrare il regno di Hyrule dopo che la Principessa Zelda viene rimandata indietro nel tempo.»

Un elemento particolarmente interessante sarà l'approfondimento dei quattro saggi mascherati già incontrati in Tears of the Kingdom, personaggi enigmatici che finalmente riceveranno un adeguato sviluppo.

Hyrule Warriors l'Era dell'Esilio sarà anche un modo per tornare a parlare come si deve di Tears of the Kingdom, in un certo senso. Capolavoro ingiustamente dimenticato troppo in fretta, nonostante abbia venduto comunque tantissimo come meritava.

E forse ci potremmo giocare anche su Nintendo Switch 2 OLED un giorno, sui cui l'azienda sta già ovviamente riflettendo per un lancio futuro.