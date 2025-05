Switch 2 OLED sarebbe già nei pensieri di Nintendo

Le migliorie hardware di Nintendo Switch 2 sono per la maggior parte ciò che gli utenti si aspettavano e speravano per le nuove console ibride, anche se c'è un piccolo tasto dolente che è sembrato un passo indietro rispetto alle attuali periferiche disponibili sul mercato.

Le Switch 2 torneranno infatti a implementare display LCD, anche se supporteranno l'HDR: una novità che dovrebbe comunque garantire un miglioramento della qualità dell'immagine, almeno secondo Nintendo.

In realtà restano comunque molti dubbi da parte dei fan — incluso il sottoscritto — sulla bontà dell'operazione: il rischio concreto è di arrivare a rimpiangere il display di Switch OLED (che trovate invece su Amazon), nonostante Switch 2 rimanga tecnicamente una macchina superiore in tutto il resto.

Ma con sorpresa di praticamente nessuno, pare che Nintendo stia già iniziando a programmare una futura revisione che includa proprio gli schermi OLED: un nuovo report pubblicato su Bloomberg (via GoNintendo) svela che c'è una nuova partnership in corso con Samsung, che potrebbe portare proprio ai nuovi modelli della console.

Samsung starebbe infatti provando a convincere Nintendo ad adottare i suoi display OLED sulle nuove console ibride, proprio come già fatto in occasione delle prime Switch OLED.

Va comunque detto che al momento non c'è ancora nulla di certo e che quella di Samsung sarebbe solo una suggestione, qualora la grande N confermasse l'intenzione di realizzare nuovi modelli "Switch 2 OLED" che, in realtà, è probabile che vengano svelati solo tra qualche anno.

Attualmente il colosso tecnologico sudcoreano sta aiutando Nintendo con la produzione di chip, al fine di garantire la disponibilità di Switch 2 sul mercato durante tutto il periodo di lancio.

Per il momento non abbiamo dunque ulteriori conferme riguardanti la possibile esistenza di Switch 2 OLED e, probabilmente, non ne avremo per diverso tempo. Ma il fatto che Samsung stia presumibilmente già spingendo per la sua produzione è sicuramente un segnale importante.

In ogni caso, posso solo invitarvi come di consueto a prendere il tutto con le dovute precauzioni: continuate a seguirci per scoprire tutte le ultime novità sulla vicenda.