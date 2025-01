Il prossimo gioco gratis Epic ci porterà nel 1899

I giochi gratuiti offerti dall’Epic Games Store per le feste sono finiti, ma ora è arrivato il momento di scoprire quale sarà il prossimo omaggio, che verrà svelato giovedì 9 gennaio.

Simile a Xbox Game Pass (che è disponibile anche su Amazon a un prezzo competitivo), ogni settimana, se avete un account Epic, potrete accedere e scaricare gratuitamente il titolo in evidenza.

Proprio nelle ultime ore è stato lanciato un gioco davvero interessante, l'ultimo della tornata legata alle festività.

Ora, è stato annunciato che Turmoil sarà disponibile gratuitamente dal 9 gennaio e sino al 16 dello stesso mese. Poco sotto, la descrizione ufficiale:

«Trivella il petrolio come se fossimo nel 1899! Turmoil offre una simulazione visivamente affascinante e ironica ispirata alla corsa al petrolio negli Stati Uniti del XIX secolo.

Assaporate la corsa e la rivalità dell'epoca mentre vi fate strada per diventare un imprenditore petrolifero di successo. Man mano che si fanno soldi scavando e vendendo petrolio, la città crescerà insieme a voi.

Affittate terreni all'asta cittadina e cercate il petrolio. Costruite un impianto di perforazione, create una rete di tubature efficiente e portate su il petrolio per immagazzinarlo in silos. Vendete il petrolio nei momenti migliori per massimizzare i profitti. Poi acquistate i potenziamenti essenziali in città per far fronte a roccia, gas e ghiaccio. Acquisite più azioni della città rispetto ai vostri concorrenti per diventare il nuovo sindaco.»