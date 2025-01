Epic Games Store, ecco il secondo gioco gratis del 2025

Il periodo festivo porta con sé l'iniziativa di giochi gratuiti dell’Epic Games Store, un evento imperdibile per molti fan, anche in questo inizio 2025.

Come per Xbox Game Pass (disponibile su Amazon a un prezzo interessante), basta possedere un account Epic per riscattare i titoli gratuiti, anche durante le festività.

Del resto, in questi giorni Epic Games Store si appresta a rendere disponibile un nuovo gioco gratuito, scaricabile a partire da oggi e fino alla fine dell’anno, in occasione delle celebrazioni di fine 2024 e inizio 2025.

A partire dalle ore 17 di oggi, potrete ottenere senza alcun costo Hell Let Loose. Come sempre, avrete 24 ore di tempo per aggiungerlo alla vostra libreria prima che venga sostituito da un altro titolo.

Questa è la descrizione ufficiale del gioco, disponibile anche al link seguente:

«Unisciti al caos della guerra e partecipa alle battaglie più iconiche dei fronti orientale e occidentale, tra cui Carentan, Omaha Beach, Stalingrado, Kursk e altre ancora. Hell Let Loose vi proietta nell'azione, dove dovrete combattere attraverso campi, ponti, foreste, città e altri ambienti devastati dalla guerra! I carri armati dominano il campo di battaglia e le catene di rifornimento cruciali alimentano le linee del fronte: siete essenziali per la colossale guerra ad armi combinate.»

Una volta riscattato, il gioco sarà vostro per sempre, senza alcuna necessità di sottoscrivere abbonamenti mensili come accade per i giochi di PS Plus.

Inoltre, a partire da oggi, l’Epic Games Store offrirà un gioco gratuito ogni giorno fino al termine dell’anno, per un totale di 16 titoli previsti entro l’inizio del 2025.

Anche se la lista completa dei giochi non è stata rivelata, la possibilità di riscattare un titolo nuovo ogni giorno rappresenta un’occasione imperdibile per ampliare la propria libreria di giochi.

Infine, è possibile consultare l’elenco completo di tutti i giochi resi gratuiti dall’Epic Games Store dal 2018 a oggi, nell’ambito della tradizionale promozione settimanale della piattaforma digitale.