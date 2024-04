Il prossimo gioco gratis di Ubisoft arriverà «molto presto»

Dopo la conclusione della sessione di test sui server di XDefiant, svoltasi dal 19 al 21 aprile, il produttore esecutivo Mark Rubin ha dichiarato che la data di uscita del gioco è attesa «molto presto».

Insieme a titoli come Skull and Bones (che trovate su Amazon) anche questo gioco qui era finito sotto i riflettori, ma per i motivi sbagliati.

XDefiant si era fatto vedere per la prima volta nel 2021, quando Ubisoft l’ha mostrato in maniera piuttosto "timida".

Ora, nonostante fossero in molti a pensare che il titolo ispirato ai personaggi di Tom Clancy fosse stato condannato all'oblio, a quanto pare è vivo e vegeto, tanto che l'uscita sarebbe vicina (via GamingBolt).

Sembra infatti che il Server Test del gioco free-to-play sia andato molto bene, anche se c'è «qualche messa a punto da fare. Si tratta di cose piuttosto semplici che verranno fatte molto presto, se non già adesso».

In un altro tweet, Rubin ha paragonato il vecchio netcode a una «vecchia chitarra un po' scassata, ma ragionevolmente accordata».

Da quello che è emerso, i tre "guasti" principali sono stati gli errori Delta-01, che potevano causare ulteriori problemi di latenza, l'aggiornamento tardivo delle barre della salute (che faceva sembrare che i proiettili dei giocatori non facessero danni) e un matchmaking «non abbastanza aggressivo».

Quest'ultimo ha fatto sì che i partecipanti avessero «un ping più alto di quanto avremmo voluto», anche se è migliorato nell'ultimo giorno del test.

Ubisoft San Francisco migliorerà alcuni di questi aspetti prima del lancio e in seguito, visto che XDefiant è ancora in sviluppo per Xbox Series X/S, PS5 e PC.

Nell'attesa, i fan Ubisoft possono intrattenersi in altri modi, visto e considerato che dalle ultime informazioni abbiamo appreso che The Division 3 è sempre in sviluppo.

Speriamo solo che il gioco non faccia la fine di un altro big della casa transalpina, che a quanto pare è stato "ucciso" per sempre.