EA svela il nuovo Battlefield e vi chiede di contribuire allo sviluppo

Il nuovo corso di Battlefield è stato svelato ufficialmente da Battlefield Studios, con un gameplay a dir poco breve di 10 secondi che mostra le potenzialità del titolo.

Nel gameplay pre-alpha vediamo soldati combattere in un ambiente urbano dall'estetica simile a quella di Battlefield 3. Eletronic Arts ha descritto questa build come un test delle fondamenta della serie, con focus su combattimento, distruzione, veicoli e modalità classiche come Breakthrough e Rush, oltre a nuove meccaniche ancora da svelare.

Contestualmente, EA ha presentato ufficialmente al mondo per la prima volta i neonati Battlefield Studios. Quattro studi, diffusi in tutto il mondo, sotto una sola egida, «che combina oltre 20 anni di esperienza in Battlefield con i migliori talenti emergenti del nostro settore, sta lavorando sodo per plasmare il futuro della nostra serie».

I Battlefield Studios sono:

DICE, interamente concentrata sul multiplayer e sui sistemi base

Criterion che sta guidando la realizzazione della campagna single player

Motive che sta lavorando a mappe multiplayer e missioni per la storia

Ripple Effect che sta sviluppando un'esperienza inedita, che potrebbe essere una modalità battle royale o un gioco a mondo persistente.

Cosa possiamo aspettarci da tali parole reboanti di un progetto di cui sapevamo già pochissimo? Questo:

«Siamo ancora nelle prime fasi dello sviluppo», ma i Battlefield Studios sono già pronti per i test che chiedono alla community una mano.

EA ha infatti annunciato Battlefield Labs, una nuova iniziativa di playtesting dedicata al prossimo capitolo della serie Battlefield, che permetterà ai giocatori di provare una versione pre-alpha del titolo nei prossimi mesi. Le iscrizioni sono già aperte, anche se i partecipanti saranno vincolati da un NDA (accordo di non divulgazione).

L'operazione sembra decisamente ambiziosa e, proprio per questo, è necessario che tutto vada per il verso giusto. Con Battlefield Labs, EA sembra voler recuperare la fiducia della community, ma dopo il deludente lancio di Battlefield 2042 i giocatori hanno bisogno di un segnale chiaro.

Così come ne ha bisogno Electronic Arts, visto che gli ultimi titoli importanti lanciati hanno creato un'ecatombe finanziaria.