Il "Pokémon con le armi" è già un successo assoluto

Il catalogo di Xbox Game Pass si è da poco aggiornato con uno dei giochi più insoliti degli ultimi mesi, ossia Palworld, il cosiddetto "Pokémon con le armi".

Un gioco open world che, a differenza di Scarlatto e Violetto (che trovate su Amazon) vi farà fare sì amicizia con i "Pal", uguali ma diversi ai celebri Pocket Monsters.

Il nuovo gioco gratis è disponibile in versione Game Preview, ovvero che è a tutti gli effetti un Accesso Anticipato, in attesa che gli sviluppatori possano rilasciare le feature complete.

Ora, come riportato anche su GamesRadar, Palworld ha superato i 200mila giocatori contemporanei a meno di 24 ore dal lancio in Early Access.

Secondo il tweet di SteamDB riportato poco sopra, il gioco ha superato i 100.000 giocatori contemporanei non appena è stato lanciato in Accesso Anticipato ieri, 18 gennaio.

Ora, però, il sito mostra che Palworld ha più che raddoppiato la cifra iniziale di giocatori contemporanei, raggiungendo un picco di 224.607 giocatori contemporanei nelle ultime 24 ore.

Si tratta di un lancio sorprendente, che dimostra l'attenzione che il gioco ha suscitato per il suo bizzarro approccio alla "Pokémon ma con le armi". Questo dimostra che un'idea così accattivante per un gioco può davvero aiutarlo a raggiungere nuove vette.

Tenete presente che queste cifre non sono influenzate dall'inclusione di Palworld in Xbox Game Pass per PC. Tale offerta è disponibile solo attraverso il Microsoft Store di Windows, quindi è ragionevole pensare che il gioco abbia raccolto molti più giocatori su PC di quelli che vediamo qui.

Che ci fosse tanta attesa per questo titolo era evidente osservando i numeri ottenuti su Twitch, con la versione in Accesso Anticipato che ha raggiunto grandissimi traguardi.

Ma non solo: il prossimo gioco gratis di Xbox Game Pass arriverà il 25 gennaio, ma non dimenticatevi anche di dare un'occhiata ai titoli che ci lasceranno a fine mese.