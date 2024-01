Il "Pokémon con le armi" è già un grande successo

Da domani 19 gennaio 2024 sarà ufficialmente disponibile uno dei giochi più bizzarri e curiosi annunciati in tempi recenti: Pocket Pair rilascerà infatti Palworld, un nuovo gioco in cui collezionare amichevoli mostri... e utilizzare armi da fuoco allo stesso tempo.

Rinominato inevitabilmente come il "Pokémon con le armi", anche per via di innegabili somiglianze con il design dei mostriciattoli ideati da Game Freak, si tratta di un titolo che ci mostra quello che potrebbe essere l'impatto di queste creature nel mondo reale.

Advertisement

Palworld è un gioco open world, similmente dunque ai recenti Pokémon Scarlatto e Violetto (che trovate su Amazon), ma che fonde allo stesso tempo generi come sparatutto, crafting e gestionale: ben diverso, insomma, dall'amichevole formula a turni a cui siamo stati abituati con la serie Nintendo.

Sarà disponibile anche gratis da domani su Xbox Game Pass, ma molti utenti stanno già avendo la possibilità di giocarci grazie all'accesso anticipato, facendo ottenere numeri decisamente interessanti a questa curiosa produzione.

Come riportato infatti da Dexerto, sembra infatti che Palworld sia già stato guardato su Twitch per almeno 723mila ore complessive: stando alle statistiche di SullyGnome, sito specializzato nelle analisi del servizio in streaming, il gioco di Pocket Pair è già diventato il 15esimo gioco più visto negli ultimi 3 giorni — escludendo ovviamente la categoria Just Chatting.

Inoltre, è attualmente il secondo gioco in tendenza sul servizio in streaming, venendo battuto solo dal sempre popolare Rust e battendo perfino la categoria dedicata agli sport.

Un risultato decisamente impressionante per il "Pokémon con le armi", che conferma come da parte della community ci sia enorme curiosità ed entusiasmo dietro questo titolo. Ma magari anche il desiderio di vedere qualcosa di diverso dai soliti giochi di Game Freak.

Da domani avrete la possibilità di scaricarlo gratis su Xbox Game Pass — o acquistarlo — così da sapere con certezza se effettivamente Pocket Pair ha realizzato un'opera più "adulta" da tenere d'occhio per i fan che amano collezionare mostri. Ricordiamo che sarà disponibile su PC, Xbox Series X|S e Xbox One.

Restando in tema con il servizio in abbonamento di casa Microsoft, cogliamo l'occasione per ricordarvi di dare un'occhiata agli ultimi giochi gratis in arrivo a gennaio, oltre che controllare i pochi titoli che ci diranno addio.