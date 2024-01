Il 31 gennaio un solo gioco gratis dirà addio a Game Pass

Xbox Game Pass ha svelato la seconda ondata di giochi che arriverà a gennaio (e i primi di febbraio), ma questo mese è anche il tempo dei saluti.

Il servizio in abbonamento di casa Microsoft (lo trovate su Amazon) si sta per aggiornare con una nuova infornata di titoli niente male.

Ma significa anche che siamo entrati nella seconda metà del mese e, oltre alle novità, è arrivato il momento di scoprire quali giochi gratis lasceranno Xbox Game Pass.

Senza ulteriori indugi, vi sveliamo dunque l'unico gioco gratis che dirà addio a Xbox Game Pass a fine gennaio:

Xbox Game Pass: giochi gratis rimossi dal 31 gennaio 2024

Hitman: World of Assassination (Cloud, Console, e PC)

Il titolo a essere rimosso sarà quindi Hitman: World of Assassination. Si tratta quindi di un singolo addio, sperando che anche a febbraio non siano troppi i giochi che lasceranno il catalogo.

La descrizione ufficiale recita:

Vivi un'avventura thriller di spionaggio che mette alla prova le tue abilità letali in oltre 20 località. Un nuovo modo di giocare alle tue condizioni che combina elementi roguelike e attenta pianificazione strategica con un'esperienza di gioco costante e rigiocabile all'infinito. HITMAN: Mondo degli assassini unisce il meglio di HITMAN, HITMAN 2 e HITMAN 3, tra cui campagna principale, modalità Contratto ed Escalation, arcade bersaglio elusivo e contenuti live in evidenza.

