Il PlayStation Showcase è "diventato" uno State of Play, a quanto pare

È da un po' che si parla di un nuovo PlayStation Showcase, con una serie di rumor che si sono rincorsi nelle ultime settimane e che hanno trasformato l'evento in uno State of Play, a quanto pare.

L'ultimo State of Play che PlayStation ha mandato in onda è stato lo scorso febbraio, con un appuntamento dedicato unicamente a Final Fantasy VII Rebirth (lo trovate su Amazon) e da allora non c'è stato più un evento simile.

E, come riporta Gaming Bolt, sembra proprio che il prossimo evento non sarà un PlayStation Showcase, ma un più morigerato State of Play.

Alcuni insider riportano il fatto che il vociferato evento di maggio, di cui si è parlato da settimane, sarà in realtà diverso.

L'insider NateTheHate ha pubblicato su X un commento specificando che l'evento di maggio di Sony è «ancora sulla buona strada».

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Secondo l'insider, l'evento dovrebbe svolgersi all'inizio di questa settimana e, come detto, secondo l'insider sarà un evento in scala ridotta, ovvero uno State of Play.

A questo punto è impossibile capire chi abbia ragione e, come sempre, non resta che attendere un annuncio ufficiale da parte di PlayStation.

Anche perché è da un mese che si rincorre questa voce, con un annuncio che sarebbe dovuto arrivare "da un momento all'altro" addirittura svariate settimane fa.

L'unica certezza è che, quando si rincorrono così tanto le voci, significa che c'è qualcosa di vero ed è evidente che PlayStation ha bisogno di un evento per delineare la lineup futura di PlayStation 5. C'è addirittura una sorta di conto alla rovescia che è emerso di recente.

A quanto pare, infatti, ci sarà un annuncio "entro 15 giorni" per un nuovo titolo della serie di Astro Bot, e ovviamente non ci sarebbe occasione miglior di un PlayStation Showcase. O di uno State of Play. O di qualsiasi cosa vorrà fare PlayStation a questo punto, e che speriamo venga annunciata una volta per tutte.