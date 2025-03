Il Platino di Forza Horizon 5 su PS5 sarà più facile del previsto

Forza Horizon 5 sarà l'ennesimo gioco su cui i giocatori PS5 metteranno le mani a caccia del Platino, ma non sarà un'impresa troppo complicata, a quanto pare.

Secondo quanto riportato da PushSquare, Forza Horizon 5 arriverà su PS5 con ben 165 trofei da conquistare, sebbene non tutti saranno necessari per ottenere l'ambito Platino.

Il conteggio dei trofei include sia quelli del gioco base che quelli provenienti dai pacchetti DLC, come le espansioni Hot Wheels e Rally Adventure che hanno arricchito l'esperienza originale su Xbox. Per i puristi interessati solo al gioco principale, la lista si riduce a 54 trofei compreso il Platino, un numero più in linea con le aspettative standard per un titolo di questa portata.

Non sorprende che la lista dei trofei PlayStation sia praticamente identica a quella degli achievement su Xbox, considerando quanto i due sistemi di ricompense siano ormai intercambiabili.

Microsoft ha evidentemente scelto di mantenere coerenza tra le piattaforme, garantendo la stessa esperienza di progressione a prescindere dall'hardware utilizzato.

Ottenere il trofeo Platino richiederà «almeno 40 ore di guida competitiva», a cui si aggiungono ulteriori sfide nelle modalità multiplayer online. Tra i requisiti più impegnativi figura la necessità di trovare e distruggere tutti i 250 Bonus Board sparsi nella mappa, vincere 80 eventi di gara diversi e ottenere Bonus Produttore per 25 o più auto.

In ogni caso, la community dei giocatori PS5 ha già premiato in maniera importante Xbox, tramite Forza Horizon 5. I preordini sono alle stelle, e ciò che sorprende è il fatto che i giocatori stanno acquistando in maggioranza la versione più costosa del gioco che concede l'accesso anticipato allo stesso.

Tuttavia i giocatori avranno una brutta sorpresa, perché sarà comunque necessario avere un account Xbox per poter giocare a Forza Horizon 5. Il tutto senza versione fisica per PS5, che ora sappiamo per certo che non arriverà.