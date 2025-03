Volete giocare Forza Horizon 5 su PS5? Fatevi un account Xbox

Il salto su PlayStation 5 di Forza Horizon 5 è un po' più attorcigliato del previsto, almeno per quanto riguarda l'uso degli account da associare al gioco.

Se, infatti, è ovvio che alla vostra PS5 sia associato un account PlayStation Network, sappiate che nel caso di Forza Horizon 5 sarà obbligatorio avere anche un account Microsoft, che dovrà essere linkato in-game a quello PSN.

La conferma arriva direttamente da Microsoft, che ha spiegato la procedura sulle sue pagine ufficiali.

Forza Horizon 5 e account Microsoft su PS5

Come leggiamo sul sito delle FAQ ufficiali, traducendovi interamente i passi interessati:

D: Ho bisogno di un account Microsoft per giocare a Forza Horizon 5 su PlayStation 5? R: Sì, oltre a un account PSN, sarà necessario collegare un account Microsoft per poter giocare a Forza Horizon 5 su PS5. Questo processo avverrà automaticamente al primo avvio del gioco sulla console.

Subito sotto, viene spiegato come eseguire il collegamento tra l'account Xbox e quello PSN:

All’avvio del gioco, ti verrà richiesto di accedere con il tuo account Microsoft – a volte indicato come i servizi Xbox Live, che fanno parte dell’account Microsoft – e di collegarlo all’account PlayStation Network con cui sei attualmente connesso sulla console PS5. Il collegamento tra un account Microsoft e un account PSN avviene su base titolo per titolo ed è permanente. I giocatori hanno la possibilità di scollegare l’account Microsoft dall’account PSN per Forza Horizon 5, ma saranno vincolati a ricollegarlo solo allo stesso account Microsoft originariamente associato.

Un aspetto interessante è che, quindi, se per giocare serve il proprio account PSN, al quale collegare il proprio account Xbox, per giocare online serve invece un abbonamento a PlayStation Plus.

Le FAQ ufficiali toccano questo punto spiegando:

D: Forza Horizon 5 su PlayStation 5 richiede un abbonamento a PlayStation Plus? R: Per accedere alle funzionalità multiplayer online di Forza Horizon 5 su PS5 è necessario un abbonamento attivo a PlayStation Plus (Essential, Extra, Premium), venduto separatamente. Tuttavia, il gioco in solitaria e le modalità offline saranno disponibili per tutti i giocatori, anche senza un abbonamento.

Come per gli altri giochi su PS5, con poche eccezioni, se insomma volete giocare da soli l'abbonamento non vi serve. Se, però, volete sfruttare le funzionalità multiplayer online, avrete invece necessità di PlayStation Plus (almeno di livello Essential, il tier più basso che offre l'accesso ai servizi online).

Forza Horizon 5 arriva su PlayStation 5 il prossimo 29 aprile ed è l'ennesima produzione Xbox a compiere il salto di console, nella nuova strategia pervasiva di Microsoft. Il gioco è già disponibile su PC e Xbox, incluso anche in Game Pass Ultimate (che trovate su Instant Gaming).

I fan sono anche in attesa di scoprire la data definitiva su PS5 di Indiana Jones e l'Antico Cerchio, atteso per quest'anno dopo il debutto su Xbox di fine 2024.