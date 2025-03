Forza Horizon 5 PS5, brutta notizia per chi ama le versioni fisiche

Forza Horizon 5 farà il suo debutto su PlayStation 5 il prossimo 25 aprile, ma solo in versione digitale.

Lo sviluppatore ha confermato su X che non ci sono piani per un'edizione fisica, rendendo il titolo disponibile esclusivamente tramite il PlayStation Store nelle sue tre versioni: Standard, Deluxe e Premium.

Se da un lato questa scelta potrebbe sembrare in linea con altri titoli Xbox recentemente approdati su PlayStation (Sea of Thieves, Pentiment, Hi-Fi Rush, Grounded), dall'altro potrebbe rivelarsi un problema per la longevità del gioco.

Tutti i titoli Forza vengono infatti rimossi dagli store digitali dopo alcuni anni, solitamente tra quattro e sei, a causa della scadenza delle licenze sui veicoli e sulle tracce musicali.

Quanto durerà Forza Horizon 5 su PlayStation? Attualmente, Forza Horizon 5, uscito a novembre 2021, è al quarto anno di supporto. Per fare un confronto, Forza Horizon 4 (che trovate su Amazon) del 2018 è stato rimosso dagli store alla fine del 2024, dopo sei anni.

Forza Horizon 3 (del 2016) è durato solo quattro anni, venendo ritirato nel 2020, mentre Forza Horizon 2 (del 2014) e il primo Forza Horizon (del 2012) hanno seguito lo stesso destino, con una disponibilità limitata a quattro anni.

Non è chiaro se Forza Horizon 5 abbia ottenuto un'estensione delle licenze in vista dell'approdo su PlayStation, ma se la storia insegna qualcosa, il titolo potrebbe rimanere acquistabile solo per pochi anni.

Senza un’edizione fisica, ciò significa che quando verrà rimosso dagli store, non ci sarà modo di acquistarlo legalmente.

La decisione è quindi un duro colpo per la conservazione dei videogiochi. Senza un disco, il rischio è che il gioco scompaia del tutto quando le licenze scadranno.

Insomma, chi vorrà mettere le mani su Forza Horizon 5 su PlayStation farebbe meglio a non rimandare troppo l'acquisto. Fortuna vuole che aziende da stimare come Limited Run Games hanno sempre la soluzione, spesso e volentieri.