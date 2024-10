Il papà di Smash Bros. al lavoro su un nuovo gioco, è ufficiale

Masahiro Sakurai, il celebre director di Super Smash Bros. Ultimate e presidente di Sora Ltd., ha rivelato di essere al lavoro su un nuovo gioco da aprile 2022.

L'annuncio è arrivato durante l'episodio finale del suo canale YouTube "Masahiro Sakurai on Creating Games".

Nel corso della puntata conclusiva, lunga 46 minuti, Sakurai ha spiegato le origini del suo canale YouTube e quando ha iniziato a lavorare sul suo prossimo progetto videoludico dopo Smash Bros. Ultimate (che trovate su Amazon).

Ha precisato che «tutti i filmati precedenti a questo video [il finale] sono stati registrati oltre due anni e mezzo fa».

Sakurai ha raccontato: «Era circa luglio 2021. Ero impegnato con i contenuti scaricabili per Super Smash Bros. Ultimate. Per essere preciso, stavo preparando il video 'Mr. Sakurai Presents: Kazuya'. Anche Sora era in sviluppo, ovviamente. E con Sora intendo il personaggio, non l'azienda [Sora Ltd.] di cui potreste aver sentito parlare. Mentre ero occupato con questi compiti, ho ricevuto una richiesta di scrivere una proposta per un gioco, che ho completato a velocità fulminea».

Il game designer ha aggiunto: «Mi dispiace non poter condividere di più su questo progetto, ma assumendo che riusciremo a realizzarlo, dovrebbe essere annunciato prima o poi».

Sakurai ha poi spiegato che, dopo il rilascio di Sora a fine ottobre 2021, i suoi impegni lavorativi si sono più o meno conclusi.

La proposta per il nuovo gioco era stata approvata, ma ci sarebbe voluto del tempo per assemblare il team giusto, con l'obiettivo di iniziare la produzione ad aprile 2022.

Il periodo di pausa tra i progetti ha rappresentato un'occasione rara per Sakurai: «Per la prima volta dopo anni, per qualche miracolo... il mio programma era completamente libero per diversi mesi di fila!»

Sebbene Sakurai non abbia condiviso ulteriori dettagli sul gioco, considerando che la produzione è iniziata ad aprile 2022, sono trascorsi oltre due anni e mezzo.

Questo suggerisce che, come affermato dallo stesso Sakurai, l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve.

Che sia un nuovo Smash Bros. o qualcosa di unico, in stile Kid Icarus Uprising, non ci è dato sapere.

A tal riguardo, proprio Sakurai in un video sul suo canale aveva ammesso che vorrebbe vederlo tornare su Switch.