Il papà di Final Fantasy sta lavorando a «qualcosa di nuovo»

L'imminente collaborazione di Mistwalker con Square Enix per il rilancio di Fantasian ha suscitato molta attenzione da parte dei fan.

Essendo diretto dal "papà" di Final Fantasy (che trovate su Amazon), Hironobu Sakaguchi, e con il ritorno del compositore Nobuo Uematsu - il nuovo capitolo intitolato Neo Dimension è considerato il canto del cigno di Sakaguchi prima del pensionamento.

A quanto pare, però, Sakaguchi starebbe anche lavorando a qualcosa di nuovo che potrebbe essere nientemeno che un sequel di Fantasian.

In un'intervista a Bloomberg (via DualShockers), Sakaguchi ha parlato del suo ritorno al franchise di Final Fantasy, del suo amore per Final Fantasy 14 e del fatto che diventerà nonno in autunno.

Il designer ha anche parlato di un nuovo progetto per il quale sta ultimando la storia, nonostante in precedenza avesse creduto che Fantasian: New Dimension sarebbe stato il suo ultimo gioco.

L'autore ha anche detto che Mistwalker ha recentemente depositato il marchio "Fantasian Dark Edge", presunto sequel di Neo Dimension.

Sakaguchi non ha voluto fornire ulteriori dettagli, ma ha reso noto che: «Diremo che si tratta di qualcosa di nuovo, per ora».

Nonostante il marchio indichi un altro capitolo di Fantasian, la risposta ambigua del creatore suggerisce che il progetto potrebbe essere qualcosa di completamente nuovo.

Avendo un rapporto di lunga data con Square e il franchise di Final Fantasy, i fan si sono spesso chiesti se Sakaguchi sarebbe mai tornato a lavorare sulla popolare serie di RPG.

Sfortunatamente, l'autore ha confermato di non essere interessato a rivisitare la serie o altri franchise più vecchi, poiché è passato a essere un consumatore piuttosto che un creatore.

Questo ragionamento ha toccato la cosiddetta "ossessione" di Sakaguchi per Final Fantasy 14, gioco che a quanto pare non se la starebbe passando proprio per benissimo per via del flop del lancio di Dawntrail (a cui Square ha tentato di mettere una pezza).