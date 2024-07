Il creatore di Final Fantasy non è nostalgico come i fan

Final Fantasy è uno di quei franchise che ha accumulato tantissimi fan, nei decenni, e proprio per questo molti di loro guardano sempre al passato con una certa nostalgia.

Non aiutano di certo gli ultimi episodi, come Final Fantasy XVI (lo trovate su Amazon), che hanno ricevuto un'accoglienza tiepida e non hanno incontrato il favore più caloroso dei fan.

Nonostante proprio il sedicesimo capitolo della fantasia finale sia stato approvato dal creatore originale, con Hironobu Sakaguchi che ha espresso chiaramente di essere d'accordo con la visione di Square Enix per la storia recente della saga.

I fan più nostalgici invocano proprio il ritorno di Sakaguchi con la forza della nostalgia, ma l'invocazione non andrà affatto a buon fine.

Sakaguchi guarda più avanti di molti dei fan della saga, e lo fa anche con tutte le sue altre creazioni su cui non ha voglia di tornare a lavorare in alcun modo (tramite VGC).

In una recente intervista, a Hironobu Sakaguchi è stato chiesto se avesse la volontà di tornare su un nuovo Final Fantasy. L'autore è stato abbastanza categorico, definendosi più un giocatore che un autore per quanto riguarda i suoi vecchi lavori:

«Ora vivo quasi in Final Fantasy XIV. Se lavorassi di nuovo al marchio Final Fantasy, non so se sarò in grado di godermi davvero tanto Final Fantasy XIV.»

Questo è lo stesso leit-motiv che ha sempre guidato le sue interviste riguardanti la sua carriera.

Già nel 2021, infatti, Sakaguchi aveva espresso chiaramente la volontà di non tornare in alcun modo a lavorare né su Lost Odyssey, né su Blue Dragon, due titoli che la community vorrebbe rivedere da sempre con nuovi episodi o remake.

Sakaguchi aveva detto, per altro, di volersi ritirare ma è riuscito a sorpresa a lavorare a Fantasian, il suo ultimo JRPG che a breve tornerà anche su Nintendo Switch. Un titolo che non sarà in ogni caso l'ultimo titolo del leggendario autore, visto che aveva già dichiarato di essere al lavoro su qualcosa di nuovo.