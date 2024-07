Final Fantasy 14 gratis su console per farsi "perdonare"

Final Fantasy 14 ha deciso di offrire del tempo di gioco gratuito come scusa per i problemi di lancio di Dawntrail su PS5, Xbox Series X/S e non solo.

L'espansione ha il compito di dare al MMORPG di Square Enix (lo trovate in edizione celebrativa su Amazon) un secondo finale per celebrare la community e il supporto avuto nel corso del tempo.

Difatti, l'ultima espansione di Final Fantasy 14 è arrivata, ma Dawntrail non sembra essere stato un contenuto gradito dall'utenza.

Il director e producer del gioco Naoki Yoshida ha pubblicato oggi, 5 luglio, un nuovo blog su Lodestone (via GamesRadar), in cui si scusa per i problemi di lancio di Dawntrail quando è entrato in accesso anticipato la scorsa settimana.

Yoshida riconosce due problemi fondamentali: alcuni giocatori di Xbox Series X/S hanno riscontrato crash durante il caricamento di nuove aree e alcuni giocatori di PS5 sono stati temporaneamente impossibilitati ad accedere.

Per questo motivo, ai giocatori di entrambe le piattaforme verrà concesso del tempo di gioco gratuito a partire dalla prossima settimana, ossia dal 10 luglio.

Ai giocatori di Xbox Series X/S sarà concesso un totale di otto giorni di gioco in Final Fantasy 14, mentre alle loro controparti PS5 saranno concessi due giorni di gioco, il che dovrebbe dirvi qualcosa sulla gravità dei problemi che entrambe le piattaforme stavano affrontando.

«Ancora una volta, vorrei scusarmi per i problemi che si sono verificati e ringraziare tutti voi per la vostra collaborazione nell'alleviare la congestione», aggiunge Yoshida, scrivendo in precedenza che i giocatori che hanno utilizzato le funzioni "World Visit System" e "Data Center Travel" hanno finito per favorire la congestione durante il lancio di Dawntrail.

Questo «ha portato a un'esperienza di accesso/gioco complessivamente molto stabile», scrive Yoshida.

Non è la prima volta che Square incappa in problemi simili: ricordiamo anche il lancio di Endwalker, che ha visto i giocatori in coda per giorni.

Non bene, quindi, visto anche che su Xbox visto Final Fantasy 14 era atteso da molto tempo.

Ad ogni modo, per i fan della serie c'è un anniversario importante e una sorpresa a corredo davvero niente male.