Il nuovo Virtua Fighter potrebbe essere impressionante

Durante il CES 2025 di Las Vegas, NVIDIA ha svelato un’incredibile demo tecnica dedicata a Virtua Fighter, e i fan della storica saga di picchiaduro non potrebbero essere più elettrizzati.

L'ultimo capitolo della saga (che trovate su Amazon) ormai è parecchio datato, visto che uscì nel 2006.

Era effettivamente il momento di veder tornare il franchise in qualche modo, e la conferma ufficiale di Virtua Fighter 6 non è mancata.

Il video, mostrato durante il keynote del fondatore di NVIDIA, Jensen Huang, è stato presentato come un "concept pre-sviluppo in-engine" (via The Gamer).

Non si tratta di gameplay vero e proprio, ma di una sequenza cinematica che punta a mostrare le potenzialità delle nuove GPU.

Nella demo, due versioni di Akira Yuki si affrontano in un combattimento coreografato che lascia senza fiato.

I dettagli sono impressionanti: sudore che vola con ogni colpo, movimenti fluidi e persino elementi distruttibili nello scenario, come le casse di legno che si frantumano quando Akira viene scagliato contro di esse.

Nonostante sia chiaro che la demo non rappresenta il gioco finale, l’entusiasmo è alle stelle. «Se riuscissero anche solo ad avvicinarsi a queste animazioni nel prodotto finale, sarebbe pazzesco,» commenta un fan.

L’apertura della demo, con Akira che attraversa un ponte, ha fatto nascere speculazioni su una possibile modalità open-world, soprattutto considerando l’esperienza di Ryu Ga Gotoku Studio (RGG) nella creazione di mondi aperti.

Inoltre, i produttori hanno confermato che stanno discutendo di una modalità storia, suggerendo un approccio più narrativo per il prossimo capitolo.

Per ora, sappiamo che saranno presenti Akira e un nuovo personaggio chiamato Stella, descritta come "Il Ponte tra i Mondi". Molti credono che Virtua Fighter 6 possa essere un reboot della serie, e Stella sembra richiamare la celebre Sarah Bryant.

Conoscendo la rapidità e l’efficienza di RGG Studio, probabilmente non dovremo aspettare troppo a lungo per ulteriori dettagli su quello che potrebbe essere il grande ritorno di Virtua Fighter.

Ricordiamo anche che SEGA lavorerà con i tanti franchise che sta cercando di riabilitare, come Jet Set Radio, lo storico Crazy Taxi e tanti altri.