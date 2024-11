SEGA annuncia un nuovo capitolo di Virtua Fighter

Stiamo vivendo un bel periodo di rinascimento per i picchiaduro e, tra i tanti titoli presenti sul mercato, un giorno tornerà anche Virtua Fighter di SEGA.

L'ultimo capitolo della saga di picchiaduro (che trovare su Amazon) è ormai parecchio datato perché uscì nel 2006, ed era effettivamente il momento di veder tornare il franchise in qualche modo.

Justin Scarpone, nuovo capo globale per i contenuti transmediali di SEGA, lo ha annunciato in maniera quasi casuale in una intervista rilasciata a VGC.

Scarpone ha spiegato come SEGA lavorerà con i tanti franchise che sta cercando di riabilitare. Videogiochi come Jet Set Radio, Crazy Taxi e tanti altri saranno riportati sul mercato con nuovi progetti, e tra questi ci sarà anche Virtua Fighter.

«Abbiamo una serie di titoli in sviluppo al momento», spiega Scarpone, definendoli "giochi classici":

«Abbiamo annunciato l'anno scorso ai The Game Awards: Crazy Taxi, Jet Set Radio, Streets of Rage, Shinobi e stiamo sviluppando un nuovo Virtua Fighter. È tutto molto emozionante. In certi casi, stiamo anche lavorando su serie animate o film live-action per completare e far parte di queste roadmap.»

Il grande progetto di rilancio dei franchise include Jet Set Radio, Crazy Taxi, Golden Axe, Shinobi e Streets of Rage, tra gli altri. A questa lista si aggiunge anche Virtua Fighter quindi e, a questo punto, ce ne aspettiamo anche altri.

D'altronde SEGA ha ben 60 anni di vita e di franchise da celebrare, ed è quindi il momento di vedere come i creativi in forze all'azienda nipponica potranno riportare in auge anche Virtua Fighter.

C'è da dire che il periodo è quello giusto. I picchiaduro sono amati come non mai e lo dimostrano titoli come Street Fighter 6, che ha venduto tantissimo, e prodotti come Tekken 8 che, tra alti e bassi, hanno comunque una community solidissima.