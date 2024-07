SEGA si sbottona sul reboot di Crazy Taxi, ma ci sono brutte notizie

Da qualche tempo SEGA ha reso pubblicamente nota la volontà di riproporre sul mercato alcuni dei suoi marchi storici, tra questi c'è Crazy Taxi e le prime notizie che emergono non sono esaltanti.

Gli autori di Sonic (trovate il prossimo episodio in preordine su Amazon) avevano annunciato in maniera sibillina una serie di reboot di alcuni videogiochi di alcune generazioni fa.

Il grande progetto di rilancio include Jet Set Radio, Crazy Taxi, Golden Axe, Shinobi e Streets of Rage, tra gli altri.

Nei sibillini aggiornamenti di SEGA, Crazy Taxi veniva descritto come un progetto che offrirà «azione di guida innovativa e dallo stile fresco», in un videogioco caratterizzato da una «allegra sensazione di libertà» mescolata alla «fusione tra natura e città».

Cosa vuol dire tutto questo? Ora c'è una risposta ufficiale, e non bellissima: il prossimo Crazy Taxi sarà open world e avrà funzionalità multiplayer online.

Come riporta VG247, in una recente intervista passata un po' in sordina sono state comunicate informazioni riguardo al nuovo progetto:

Nel video che vedete qui sopra, il produttore della serie Kenji Kanno ha parlato del titolo definendolo un Crazy Taxi «completamente nuovo» a cui potranno giocare molte persone contemporaneamente.

Oltre a una città realistica, il team di sviluppo starebbe lavorando su su aree come una mappa simile a un parco a tema e una ispirata alla costa occidentale degli Stati Uniti.

Inoltre, nella pagina dedicata alle assunzioni per il progetto, vengono richieste capacità di sviluppare sistemi relativi a mappe molto ampie e connessioni e interazioni tra giocatori in tempo reale.

Non è esattamente ciò per cui Crazy Taxi è diventato celebre, ed è difficile immaginare come si possa coniugare la natura tipicamente arcade e competitiva del gioco con dei mondi aperti e scontri tra giocatori.

Speriamo che in ogni caso il risultato finale sia all'altezza del nome della serie, per cui per altro c'è chi avrebbe in mente un'idea geniale per un film.