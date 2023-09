Mass Effect 5 potrebbe rinunciare all'open world: «Tornerà al classico»

C'è ancora un forte mistero su cosa potranno aspettarsi i fan da "Mass Effect 5", nuovo capitolo della saga ormai annunciato quasi 3 anni fa, ma ancora senza alcuna effettiva novità di rilievo da poter mostrare.

Quel che appare certo è che l'entusiasmo dei fan per la saga è ancora più vivo che mai, come dimostrato dal successo della Legendary Collection (la trovate su Amazon): la trilogia del Comandante Shepard è un'esperienza difficile da dimenticare per molti di loro, e non è un caso che il nuovo capitolo proseguirà proprio questa storia — anche se, a quanto pare, senza il suo iconico protagonista.

Ma vale la pena di ricordare che prima della trilogia rimasterizzata c'era stato un tentativo di portare la saga verso una nuova direzione: parliamo ovviamente dello sfortunatissimo Mass Effect Andromeda che, nonostante un lancio decisamente non ottimale, aveva comunque sperimentato con alcune idee di gameplay.

Una di questa era l'approccio da "semi open-world" nei pianeti di gioco: invece di proporre un'esperienza lineare su corridoi, Andromeda aveva infatti lasciato agli utenti la libertà di esplorare i diversi pianeti e mondi di gioco. Un'idea che, per quanto non perfetta, aveva mostrato un discreto potenziale.

Tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni, BioWare pare voglia allontanarsi il più possibile da quelle sperimentazioni: il giornalista Jez Corden di Windows Central ha infatti partecipato all'ultima puntata del podcast The Xbox Two, segnalando di aver sentito voci sull'addio degli open world in Mass Effect 5 (via Eurogamer.net).

«Ho sentito che Mass Effect sta abbandonando gli open world e tornerà al format classico. Non so dirvi se è un'informazione precisa al 100%, ma è un industry rumor».

Per fare chiarezza, con industry rumor si intendono quelle voci di corridoio che non girerebbero solo tra i "comuni" utenti, ma anche all'interno della stessa industria videoludica e tra gli sviluppatori.

Se il rumor fosse confermato, si tratterebbe dunque di un ritorno alla formula che ha reso così memorabile la campagna di Mass Effect e che, probabilmente, non ci sarà voglia di osare in maniera esagerata con le novità.

Ovviamente, non possiamo che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni in attesa di conferme o novità ufficiali al riguardo. Per il momento, BioWare si è limitata a garantire che Mass Effect 5 sarà «spettacolare», pur chiarendo che l'ultimo capitolo è ancora in fase di pre-produzione.

Lo sceneggiatore Mac Walters ha comunque svelato che non dovrebbe trattarsi dell'inizio di una nuova trilogia, ma dovrebbe raccontare tutta la sua storia in un unico gioco.