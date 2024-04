Il nuovo trailer di Dragon Ball Sparking Zero è più misterioso del solito

Dragon Ball Sparking Zero sembra avere ancora più sorprese del solito da mostrare ai giocatori, perché il nuovo trailer misterioso che arriverà a breve è incentrato su "un maestro e un allievo".

Negli ultimi mesi il titolo ha continuato a mostrare tantissimi personaggi, con una lista che sicuramente diventerà sempre più imponente prima dell'uscita definitiva.

Per chi aveva paura che Dragon Ball Sparking Zero potesse essere parco di contenuti, i continui reveal di Bandai Namco che abbiamo visto anche su queste pagine dovrebbero fugare ogni dubbio.

Considerati questi nuovi reveal, è plausibile immaginare che un trailer ufficiale possa arrivare a breve: continueremo a monitorare la situazione e vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più in merito.

Forse proprio tra qualche ora, precisamente il 30 aprile alle ore 16:00, quando il trailer che vedete qui sotto partirà definitivamente:

Bandai Namco ha infatti pubblicato questo misterioso trailer chiamato "Maestro e Allievo", un trailer dedicato ai personaggi che non è chiaro quanti e quali personaggi mostrerà.

È probabile che, stando al nome, vedremo alcune coppie di maestri e allievi con i relativi gameplay. Che siano Piccolo e Gohan, Whis e Goku, o magari il Maestro Muten e Goku e chissà quali altri?

Ovviamente non rimane altro che aspettare solo un po' per capire quali altri personaggi, già annunciati oppure no, verranno inseriti nel già imponente roster di Dragon Ball Sparking Zero.

C'è stato anche un piccolo mistero per quanto riguarda Dragon Ball Sparking Zero che, ad un certo punto, è anche sparito dagli store Xbox per motivi non chiari.

E se proprio avete bisogno di rientrare completamente nel mondo di Dragon Ball, vi ricordiamo che potete trovare Kakarot ad un ottimo prezzo su Amazon per ingannare l'attesa prima che Sparking Zero faccia il suo esplosivo esordio.