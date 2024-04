Il "nuovo" Suikoden avrà un sequel, nonostante la morte del creatore

Dopo il successo della campagna Kickstarter, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes – nuovo gioco dagli autori di Suikoden – sta per vedere la luce.

Come ricorderete, la campagna di raccolta fondi ebbe un successo straordinario e riuscì a raccogliere una quantità di fondi record in poche ore, per dare il la ai lavori.

Advertisement

Del resto, abbiamo provato il gioco solo alcune settimane fa, spiegandovi che «Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes sembra essere l'erede di Suikoden solo nella forma, ma la sostanza è ancora tutta da valutare.»

Ora, come riportato anche da Nintendo Life, il sequel del gioco a quanto pare si farà, nonostante la morte del creatore storico.

Rabbit & Bear Studios, lo sviluppatore del prossimo Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, ha confermato che andrà avanti con un sequel anche dopo la morte dell'ideatore del franchise all'inizio di quest'anno.

Yoshitaka Murayama, creatore anche del franchise Suikoden, è purtroppo deceduto in seguito alle complicazioni di una malattia in corso.

In una sessione Reddit AMA, Rabbit & Bear Studios ha confermato che spera di «portare avanti l'eredità di Murayama», confermando al contempo che un sequel è in lavorazione.

«Assolutamente sì! Stiamo andando avanti con un sequel. È molto triste che Murayama non sia più con noi, ma abbiamo discusso con lui di molte cose. Spero che saremo in grado di portare avanti l'eredità di Murayama e voglio sempre fare tesoro del suo ultimo lavoro. Spero che molte persone supportino questo gioco», spiega lo sviluppatore.

Quando poi è stato chiesto se la squadra potesse condividere qualche ricordo di Murayama, ha risposto: «Non importa quanto fosse cattivo l'umore di Murayama o la sua salute, era sempre felice e sorridente non appena vedeva la gioia e l'eccitazione dei suoi fan. So che vi amava tutti».

Purtroppo, la scomparsa di Murayama significa che non potrà assistere al lancio di Hundred Heroes, che uscirà il 23 aprile 2024. Il suo ricordo vivrà comunque per sempre nel cuore dei fan.