Morto il papà di Suikoden ed Eiyuden Chronicle

Una brutta notizia ha scosso il mondo dei videogiochi: Yoshitaka Murayama, game designer giapponese noto soprattutto per aver creato le serie di Suikoden ed Eiyuden Chonicle, si è spento lo scorso 6 febbraio.

Murayama era ricoverato in ospedale, a seguito di alcune complicazioni insorte per via di una grave malattia di cui era affetto da tempo.

La notizia è diffusa solo oggi, 14 febbraio 2024, da Rabbit & Bear Studios, team di sviluppo fondato a marzo 2020 proprio da Murayama e attualmente al lavoro su Eiyuden Chonicle.

Poco sotto, il tweet pubblicato in queste ore che conferma la triste dipartita dell'autore e sviluppatore giapponese.

«È con il cuore infanto e grande tristezza che vi informiamo della morte di Yoshitaka Murayama, autore e fondatore di Rabbit & Bear Studios, passato a miglior vita lo scorso 6 febbraio a causa di alcune complicazioni mediche legate a una malattia che lo tormentava da tempo», si legge nel comunicato ufficiale della compagnia a firma di Junko Kawano, Junichi Murakami e Osamu Komuta.

«Il suo lavoro sulla storia di Eiyuden Chronicle era finito, e ci riempie di tristezza il fatto che non potrà vedere la reazione dei suoi fan. Ora, infatti, dobbiamo accettare la triste realtà, farci carico dei suoi sogni e pubblicare Eiyuden Chronicle in tutto il mondo.»

Inutile dire che nei commenti al post X/Twitter, l'intera community di utenti amanti di giochi di ruolo di matrice nipponica ha omaggiato lo sviluppatore scomparso.

Anche la redazione di SpazioGames si stringe a cordoglio con i parenti e gli amici di Yoshitaka Murayama, ringraziandolo per il suo supporto all'interno dell'industria dei videogiochi, e non solo.

Eiyuden Chronicle: Rising era stato pubblicato circa due anni fa (qui la nostra recensione). Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes verrà invece distribuito su console e PC nel corso del 2024.

Ricordiamo inoltre che Suikoden I & II HD Remaster è stato ufficialmente rinviato, sperando non salti l'anno in corso.